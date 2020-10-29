Время работы OnePlus 8T удивило! Сравнение с Galaxy S20 FE и OnePlus 8 Pro

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Автономность OnePlus 8T детально протестировали

Октябрь запомнится презентацией OnePlus 8T. Естественно, что мы не могли обойти стороной эту модель и решили устроить ей свой фирменный тест автономности, чтобы понять, насколько живучим получился флагман и в плане продолжительности работы случился апгрейд или даунгрейд в сравнении с тем же OnePlus 8 Pro.

При выпуске OnePlus 8T компания махнула рукой и не стала наращивать количество миллиампер в аккумуляторе. Похоже, что ставку сделали на оптимизацию и прирост скорости зарядки. В комплекте со смартфоном идет зарядка Warp Charge на 65 Вт, она подойдет и для зарядки прочей электроники.

Итоги теста показали, что батарейки на 4500 мАч вполне хватает для того, чтобы спокойно жить от одного заряда полный день при активном использовании, а то и больше при небольшой нагрузке. Этой емкости вполне достаточно, чтобы удовлетворить аппетиты мощной платформы и прожорливого 120-Гц дисплея. Тут помогает 6,55-дюймовый AMOLED-экран и оболочка OxygenOS 11, а также у смартфона нет проблем с оптимизацией.

Надо отдать должное компании и ее разработчикам, которые в случае с автономностью OnePlus 8T явно не схалтурили и сработали на совесть. На этапе анонса смартфона были опасения, что батареи на 4500 мАч будет маловато и чего-то такого ждать в плане продолжительности работы точно не стоит. И компании удалось удивить, предложив не просто сносную, а хорошую автономность с учетом всех факторов. OnePlus 8T достойный преемник ряда предшественников, которые славились солидной.

При этом новинке удалось серьезно обойти по продолжительности работы OnePlus 8 Pro, хотя у последнего чуть большей диагонали дисплей и разрешение 2К. Но в любом случае компании удалось сделать крепкий и добротный флагман, где автономность работы можно отнести к его достоинствам. И загляните в наш фирменный тест продолжительности работы, чтобы узнать, кто в лидерах, а кто в числе аутсайдеров.

Смартфон OnePlus 8T OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy S20 FE Емкость аккумулятора 4 500 мАч 4 510 мАч 4 500 мАч Этапы теста Фронтальная камера (30 мин) 96% 94% 90% AnTuTu & 3DMark 91% 88% 84% PUBG (1 час) 79% 69% 68% Основная камера (30 мин) 68% 59% 57% Просмотр YouTube (1 час) 61% 52% 47% Диктофон (15 мин) 59% 49% 42% Фильм оффлайн (1 час) 54% 43% 36% WOT Blitz до 0% До 0% до 0% Общее время работы: 8 часов 40 минут 6 часов 49 минут 7 часов 9 минут

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