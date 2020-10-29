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Время работы OnePlus 8T удивило! Сравнение с Galaxy S20 FE и OnePlus 8 Pro

29.10.2020 582 0

Автономность OnePlus 8T детально протестировали

Октябрь запомнится презентацией OnePlus 8T. Естественно, что мы не могли обойти стороной эту модель и решили устроить ей свой фирменный тест автономности, чтобы понять, насколько живучим получился флагман и в плане продолжительности работы случился апгрейд или даунгрейд в сравнении с тем же OnePlus 8 Pro.

 

При выпуске OnePlus 8T компания махнула рукой и не стала наращивать количество миллиампер в аккумуляторе. Похоже, что ставку сделали на оптимизацию и прирост скорости зарядки. В комплекте со смартфоном идет зарядка Warp Charge на 65 Вт, она подойдет и для зарядки прочей электроники.

 

Время работы OnePlus 8T удивило! Сравнение с Galaxy S20 FE и OnePlus 8 Pro – фото 1

 

Итоги теста показали, что батарейки на 4500 мАч вполне хватает для того, чтобы спокойно жить от одного заряда полный день при активном использовании, а то и больше при небольшой нагрузке. Этой емкости вполне достаточно, чтобы удовлетворить аппетиты мощной платформы и прожорливого 120-Гц дисплея. Тут помогает 6,55-дюймовый AMOLED-экран и оболочка OxygenOS 11, а также у смартфона нет проблем с оптимизацией.

 

Надо отдать должное компании и ее разработчикам, которые в случае с автономностью OnePlus 8T явно не схалтурили и сработали на совесть. На этапе анонса смартфона были опасения, что батареи на 4500 мАч будет маловато и чего-то такого ждать в плане продолжительности работы точно не стоит. И компании удалось удивить, предложив не просто сносную, а хорошую автономность с учетом всех факторов. OnePlus 8T достойный преемник ряда предшественников, которые славились солидной.

 

При этом новинке удалось серьезно обойти по продолжительности работы OnePlus 8 Pro, хотя у последнего чуть большей диагонали дисплей и разрешение 2К. Но в любом случае компании удалось сделать крепкий и добротный флагман, где автономность работы можно отнести к его достоинствам. И загляните в наш фирменный тест продолжительности работы, чтобы узнать, кто в лидерах, а кто в числе аутсайдеров.

 

Смартфон

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

Samsung Galaxy S20 FE

Емкость аккумулятора

4 500 мАч

4 510 мАч

4 500 мАч

Этапы теста

 

 

 

Фронтальная камера (30 мин)

96%

94%

90%

AnTuTu & 3DMark

91%

88%

84%

PUBG (1 час)

79%

69%

68%

Основная камера

(30 мин)

68%

59%

57%

Просмотр YouTube

(1 час)

61%

52%

47%

Диктофон (15 мин)

59%

49%

42%

Фильм оффлайн (1 час)

54%

43%

36%

WOT Blitz

до 0%

До 0%

до 0%

Общее время работы:

8 часов 40 минут

6  часов 49 минут

7 часов 9 минут

 

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Время работы OnePlus 8T OnePlus 8T
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.10.2020

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Время работы OnePlus 8T удивило! Сравнение с Galaxy S20 FE и OnePlus 8 Pro