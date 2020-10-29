Время работы OnePlus 8T удивило! Сравнение с Galaxy S20 FE и OnePlus 8 Pro
Автономность OnePlus 8T детально протестировали
Октябрь запомнится презентацией OnePlus 8T. Естественно, что мы не могли обойти стороной эту модель и решили устроить ей свой фирменный тест автономности, чтобы понять, насколько живучим получился флагман и в плане продолжительности работы случился апгрейд или даунгрейд в сравнении с тем же OnePlus 8 Pro.
При выпуске OnePlus 8T компания махнула рукой и не стала наращивать количество миллиампер в аккумуляторе. Похоже, что ставку сделали на оптимизацию и прирост скорости зарядки. В комплекте со смартфоном идет зарядка Warp Charge на 65 Вт, она подойдет и для зарядки прочей электроники.
Итоги теста показали, что батарейки на 4500 мАч вполне хватает для того, чтобы спокойно жить от одного заряда полный день при активном использовании, а то и больше при небольшой нагрузке. Этой емкости вполне достаточно, чтобы удовлетворить аппетиты мощной платформы и прожорливого 120-Гц дисплея. Тут помогает 6,55-дюймовый AMOLED-экран и оболочка OxygenOS 11, а также у смартфона нет проблем с оптимизацией.
Надо отдать должное компании и ее разработчикам, которые в случае с автономностью OnePlus 8T явно не схалтурили и сработали на совесть. На этапе анонса смартфона были опасения, что батареи на 4500 мАч будет маловато и чего-то такого ждать в плане продолжительности работы точно не стоит. И компании удалось удивить, предложив не просто сносную, а хорошую автономность с учетом всех факторов. OnePlus 8T достойный преемник ряда предшественников, которые славились солидной.
При этом новинке удалось серьезно обойти по продолжительности работы OnePlus 8 Pro, хотя у последнего чуть большей диагонали дисплей и разрешение 2К. Но в любом случае компании удалось сделать крепкий и добротный флагман, где автономность работы можно отнести к его достоинствам. И загляните в наш фирменный тест продолжительности работы, чтобы узнать, кто в лидерах, а кто в числе аутсайдеров.
|
Смартфон
|
OnePlus 8T
|
OnePlus 8 Pro
|
Samsung Galaxy S20 FE
|
Емкость аккумулятора
|
4 500 мАч
|
4 510 мАч
|
4 500 мАч
|
Этапы теста
|
|
|
|
Фронтальная камера (30 мин)
|
96%
|
94%
|
90%
|
AnTuTu & 3DMark
|
91%
|
88%
|
84%
|
PUBG (1 час)
|
79%
|
69%
|
68%
|
Основная камера
(30 мин)
|
68%
|
59%
|
57%
|
Просмотр YouTube
(1 час)
|
61%
|
52%
|
47%
|
Диктофон (15 мин)
|
59%
|
49%
|
42%
|
Фильм оффлайн (1 час)
|
54%
|
43%
|
36%
|
WOT Blitz
|
до 0%
|
До 0%
|
до 0%
|
Общее время работы:
|
8 часов 40 минут
|
6 часов 49 минут
|
7 часов 9 минут
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