Время работы Samsung Galaxy M51. Тест на автономность сдан

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Проверили автономность Samsung Galaxy M51 и сравнили с Samsung Galaxy M30S

Устроили наш фирменный тест автономности Samsung Galaxy M51. Этот смартфон имеет немало положительных качеств и к ним стоит отнести продолжительность времени работы. В плане автономности компания решила выжать максимум из своего доступного устройства, и так родилась идея оснастить Galaxy M51 аккумулятором емкостью 7000 мАч.

Когда дело доходит до живучести смартфона, то это действительно монстр или Android-марафонец. И он вполне заслуженно стал лидером нашего фирменного теста автономности. По итогам испытаний время работы Galaxy M51 составило 13 часов и 15 минут. Почти наверняка при щадящей нагрузке смартфон проживет 3-4 дня на одном заряде, а при интенсивном использовании он вполне может протянуть до 2-х суток. И это ощутимо на фоне прочих устройств и новинка явно заменяет собой Power Bank. «Убить» аккумулятор Galaxy M51 за стуки задача выполнимая, но для этого придется не выпускать смартфон из рук долгое время.

А еще по ходу теста была выявлена одна проблема — система индикации заряда аккумулятора у Galaxy M51 работает некорректно, плохо откарибрована и на последнем этапе теста заряд аккумулятора словно завис, проценты таяли неспешно.

Чтобы ощутить все преимущества емкой батарейки смартфона, его можно использовать как внешний аккумулятор для «дозаправки» других устройств. Благо тут есть поддержка обратной зарядки. В комплект со смартфоном входит зарядный блок мощностью 25 Вт и на полную зарядку уходит не более 2-часов. Если есть опасения, что при такой зарядке батарейка долго не протянет, в настройках есть возможно отключить быструю зарядку. Но тогда стоит быть готовым оставить Galaxy M51 на «дозаправке» на всю ночь.

Смартфон Samsung Galaxy M51 Samsung Galaxy M30S Емкость аккумулятора 7000 мАч 6000 мАч Этапы теста Фронтальная камера (30 мин) 92% 99% AnTuTu & 3DMark 89% 95% PUBG (1 час) 82% 86% Основная камера (30 мин) 76% 81% Просмотр YouTube (1 час) 72% 74% Диктофон (15 мин) 70% 73% Фильм оффлайн (1 час) 67% 68% WOT Blitz до 0% до 0% Общее время работы: 13 часов и 15 минут 11 часов и 2 минуты

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