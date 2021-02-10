Все характеристики и цена Xiaomi Mi 11 Ultra за пару часов до анонса

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Xiaomi Mi 11 Ultra впечатлит технически и своим прайс. Дорого

Сегодня пройдет выставка достижений Xiaomi, на которой она покажет несколько своих новинок. Естественно, что максимум внимания уделят новым флагманам, среди которых особо будет выделяться Xiaomi Mi 11 Ultra. Он станет первым смартфоном компании, который получит защиту от воды IP68, что позволит ему без угрозы для собственной работоспособности совершать погружения на глубину до 1,5 метров в течение получаса.

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Но не только этим будет интересен Xiaomi Mi 11 Ultra. Узнать практически все о новинке еще до релиза позволили инсайдеры, слившие в сеть практически все ее спецификации. В активе устройства будет чип Snapdragon 888, 10-битная OLED-панель Samsung E4 диагональю 6,81 дюйма разрешением WQHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 480 Гц. Это будет изогнутая по четырем сторонам матрица, которая получила наивысшую оценку Display Mate — А+. Пиковая яркость экрана составит 1550нит, контрастность 5000000:1, есть поддержка HDR10+ и защищает дисплей закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

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Питать Xiaomi Mi 11 Ultra станет батарейка емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт и ее можно будет зарядить по беспроводу на аналогичной мощности. Присутствие емкого аккумулятора обусловило и то, что весит новинка немало — 255 грамм при габаритах 164,3х74,6х8,8 мм. Оперативная память будет стандарта LPDDR5 и постоянная — UFS 3.1.

Разрешение фронталки Xiaomi Mi 11 Ultra составило 20 Мп, и основная камера предлагает три датчика: 50 Мп (Samsung GN2, OIS) + 48 Мп (сверхширик, Sony IMX586, OIS) + 48 Мп (перископ, Sony IM586, OIS, 5-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой). Не забыли предложить динамики с настройкой от Harman Kardon, ИК-порт, дисплейный сканер отпечатков пальцев, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6+.

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Доступен Xiaomi Mi 11 Ultra будет в трех модификациях: 8/256 Гб — $855, 12/256 Гб — $916 и 16/256 Гб — $1069.

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Источник: xiaomiui