Все о Realme GT Master Edition: изображения, характеристики и цена

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Realme GT Master Edition станет стильным и менее мощным перевоплощением Realme GT

Не так давно в сети появилась новость, что готовится к выходу особая версия realme GT — Master Edition. Ее значимость должна состоять в том, что дизайн здесь создан в сотрудничестве с известным японским промышленным дизайнером и специалисты Kodak вроде как помогли в настройке камеры. Дебют Realme GT Master Edition только ждем, но сегодня случился масштабный слив подробностей о нем.

Отличился известный сетевой информатор @OnLeaks и ресурс 91mobiles, слившие в сеть изображения и характеристики новинки. Realme GT Master Edition предложит дисплей с тонкими рамками и врезанной фронталкой, а тыльная сторона получит черный и белый цвета. Будет специальная версия с отделкой из белой экокожи.

Сообщается, что Realme GT Master Edition предложит чип Snapdragon 778, 120-герцовый Super AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гб. Работать новинка будет под управлением оболочки Realme UI 2.0 на базе Android 11.

Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп, и основная камера получила датчики на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Несмотря на предсказания об установке 108 Мп датчика, нынешняя утечка указывает на то, что набор модулей аналогичен тому, что предлагает Realme GT. Но камера должна круче снимать благодаря вмешательству специалистов Kodak.

В числе характеристик Realme GT Master Edition также упоминается аккумулятор на 4300 мАч с быстрой зарядкой SuperDart на 65 Вт, USB Type-C порт и 3,5 мм разъем для наушников. Весить новинка будет всего 174 грамма при толщине корпуса 8 мм. Смартфон доберется до Европы и за него будут просить 399 евро и 449 евро за модификации с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти соответственно.

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Источник: 91mobiles