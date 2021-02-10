Всё больше владельцев Google Pixel не могут пользоваться камерой. Что случилось?

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Тревожные новости для владельцев смартфонов семейства Google Pixel

В последнее время наблюдается плохая тенденция, а именно всплеск проблем с камерой и приложением Google Camera.

За последние полтора года рейтинг программы Google Camera ﻿снизился с 3,8 звёзд до 3,3. Если подробно посмотреть на последние отзывы, то большинство негативных оценок оставлены именно пользователями смартфонов Google Pixel, в частности первыми моделями – Pixel 2 и Pixel 3.

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Пользователи сталкиваются с разными проявлениями нерабочей камеры: у некоторых приложение просто перестало работать, у других постоянно чёрный экран, бывают прямые сообщения про ошибку или приложение просто вылетает через несколько секунд. Не редки случаи, когда модуль камеры отказывается работать в сторонних приложениях, таких как Snapchat или Duo.

Эти случаи немного путают и не дают до конца понять, в чём проблема – в софте или в самом модуле камеры? В любом случае рост таких жалоб, это уже факт.

Примечательно, что Google пока не признает никаких общих или глобальных проблем. Редакторы ресурса AndroidPolice обращались к ним с запросом прокомментировать ситуацию, на что получили ответ: «…нет никаких известных проблем со стабильностью программного обеспечения или ОС, которые могли бы вызвать эти проблемы на смартфонах Pixel». Также в ответе специалисты Google упомянули, что дело может быть либо в износе каких-то компонентов смартфона, либо виной могут быть механические повреждения вызванные, например, падением смартфона. В любом случае компания просит обращаться к ним с подобными проблемами, и они готовы рассматривать такие случаи.

Довольно тревожная новость. Особенно если помнить, что по сути, те, кто до сих пор используют прошлые смартфоны линейки Google Pixel, в основном из-за камеры это и делают. Напомним, что основные плюсы этих смартфонов – это длительная поддержка от Google и отличная камера. Данная ситуация касается и проблем с камерой, и вопросов с поддержкой.

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Посмотрим, что будет дальше.



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Источник: androidpolice.com﻿