Всё для геймеров. Redmi представила игровые аксессуары для будущего Redmi K40 и K40 Pro

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Redmi ﻿намекает на игровой уклон в своих топовых K40 и K40 Pro﻿

Игровые возможности современных смартфонов нельзя переоценить. Это довольно важный критерий для выбора у многих пользователей, особенно когда речь заходит о топовых устройствах.

Хотя премьера Redmi K40 только приближается, нас продолжают снабжать тизерами разных масштабов.

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Например, стало известно, что Redmi приготовила сразу несколько игровых аксессуаров для своей новинки.

Первый, это пара кнопок под названием Big Devil, которые крепятся на торце телефона, и дают дополнительные возможности в кастомизации управления. Пользователь может сам выбрать место для них, и смартфон по управлению сможет еще больше напоминать геймпад.

Второй аксессуар, это специальная накладка на корпус с активной системой охлаждения. Redmi заявляют, что система крепления разработана так, чтобы охлаждение не мешало игровому процессу и рукам. Сообщается, что сбросить пиковую температуру такой блок может в течение 60 секунд.

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Пока нет данных о стоимости и совместимости с другими смартфонами. Кажется, Redmi хотят чтобы их новые Redmi K40 и K40 Pro стали настоящими игровыми флагманами.

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Источник: mydrivers.com