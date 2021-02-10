Всё для геймеров. Redmi представила игровые аксессуары для будущего Redmi K40 и K40 Pro
Redmi намекает на игровой уклон в своих топовых K40 и K40 Pro
Игровые возможности современных смартфонов нельзя переоценить. Это довольно важный критерий для выбора у многих пользователей, особенно когда речь заходит о топовых устройствах.
Хотя премьера Redmi K40 только приближается, нас продолжают снабжать тизерами разных масштабов.
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Например, стало известно, что Redmi приготовила сразу несколько игровых аксессуаров для своей новинки.
Первый, это пара кнопок под названием Big Devil, которые крепятся на торце телефона, и дают дополнительные возможности в кастомизации управления. Пользователь может сам выбрать место для них, и смартфон по управлению сможет еще больше напоминать геймпад.
Второй аксессуар, это специальная накладка на корпус с активной системой охлаждения. Redmi заявляют, что система крепления разработана так, чтобы охлаждение не мешало игровому процессу и рукам. Сообщается, что сбросить пиковую температуру такой блок может в течение 60 секунд.
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Пока нет данных о стоимости и совместимости с другими смартфонами. Кажется, Redmi хотят чтобы их новые Redmi K40 и K40 Pro стали настоящими игровыми флагманами.
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Источник: mydrivers.com
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