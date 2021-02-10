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Всё для геймеров. Redmi представила игровые аксессуары для будущего Redmi K40 и K40 Pro

24.02.2021 711 0

Redmi ﻿намекает на игровой уклон в своих топовых K40 и K40 Pro﻿

Игровые возможности современных смартфонов нельзя переоценить. Это довольно важный критерий для выбора у многих пользователей, особенно когда речь заходит о топовых устройствах.

Хотя премьера Redmi K40 только приближается, нас продолжают снабжать тизерами разных масштабов.

 

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Например, стало известно, что Redmi приготовила сразу несколько игровых аксессуаров для своей новинки.

 

Всё для геймеров. Redmi представила игровые аксессуары для будущего Redmi K40 и K40 Pro – фото 1

 

Первый, это пара кнопок под названием Big Devil, которые крепятся на торце телефона, и дают дополнительные возможности в кастомизации управления. Пользователь может сам выбрать место для них, и смартфон по управлению сможет еще больше напоминать геймпад.

 

Второй аксессуар, это специальная накладка на  корпус с активной системой охлаждения. Redmi заявляют, что система крепления разработана так, чтобы охлаждение не мешало игровому процессу и рукам. Сообщается, что сбросить пиковую температуру такой блок может в течение 60 секунд.

 

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Пока нет данных о стоимости и совместимости с другими смартфонами. Кажется, Redmi хотят чтобы их новые Redmi K40 и K40 Pro стали настоящими игровыми флагманами.

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Источник: mydrivers.com

Redmi K40 K40 Pro
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 24.02.2021

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Всё для геймеров. Redmi представила игровые аксессуары для будущего Redmi K40 и K40 Pro