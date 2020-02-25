Выносливый Samsung Galaxy M31 официально представлен

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В прошлом году в модельном ряду Samsung появилась бюджетная М-серия, куда вошли недорогие и простые смартфоны, но со своими интересными фишками. Запомнился Samsung Galaxy M30s, который получил батарейку повышенной емкости на 6000 мАч. Не отстает от предшественника в плане аккумулятора и Galaxy M31, который был сегодня официально представлен в Индии.





Характеристики смартфона были известны достаточно давно, тут без открытий. Он обладает Super AMOLED Infinity-U-дисплеем диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340х1080 точек. В основе аппарата лежит фирменная платформа Exynos 9611 с видеоускорителем Mali-G72 MP3.





Samsung Galaxy M31 предлагает 6 Гб оперативной памяти LPDDR4X, 64/128 Гб постоянной UFS 2.0, фронтальную камеру на 32 Мп с датчиком Sony IMX616, сканер отпечатков пальцев, поддержку Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой. Производитель декларирует, что одного заряда должно хватить на 119 часов воспроизведения музыки, 48 часов звонков и 16 часов просмотра видео.









Облачен смартфон в пластиковый корпус толщиной 9,1 мм и весом 191 грамм, на тыльной стороне которого установили прямоугольный блок основной камеры. Выбор пал в пользу главного датчика на 64 Мп со светосилой f/1.8, широкоугольного сенсора на 8 Мп и парочки датчиков на 5 Мп для макросъемки и анализа глубины. Имеется поддержка карт microSD, двух симок и предложили порт USB Type-C.





В Индии Galaxy M31 появится в продаже 5 марта по цене $209 за версию 6/64 Гб и $223 за вариант с 6/128 Гб. В Украине за старшую версию просят 7499грн или $307.





Источник: fonearena.com







