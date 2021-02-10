Вышел HTC Wildfire E3: скучная бюджетка по высокой цене

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HTC Wildfire E3 как попытка найти массового покупателя

В свое время HTC достаточно стремительно взлетела на рынке смартфонов и также быстро начала падать вниз. Несмотря на то, что для многих пользователей мобильники HTC умерли, компания цепляется за эту нишу. И делает это безуспешно. У нее нет шансов вернуться и это достаточно хорошо иллюстрирует HTC Wildfire E3, который вышел в России.

Это простой мобильник, заключенный в корпус из поликарбоната с габаритами 165,7х76,57х8 мм при весе 186 грамм. В его активе IPS-дисплей диагональю 6,51 дюйма разрешением 1560х720 точек, процессор Helio P22, 4 Гб оперативки и флеш-память на 64/128 Гб.

HTC Wildfire E3 оснастили фронталкой на 13-мегапикселей и квадрокамерой на задней панели 13 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макродатчик) + 2 Мп (датчик глубины). Работает новинка под управлением Android 10 и питает ее аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт. Имеется сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, поддержка Bluetooth 4.2, 3,5 мм разъем для наушников, Wi-Fi и 4G VoLTE.

Доступен HTC Wildfire E3 в синем и черном цветах, а запросили за него $179. На каких еще рынках кроме России появится этот смартфон, неизвестно.

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Источник: gizmochina