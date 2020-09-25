Вышел недорогой Vivo V20 SE с AMOLED-дисплеем и быстрой 33-ваттной зарядкой

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Vivo V20 SE получил Snapdragon 665, тройную камеру и быструю зарядку

Vivo продолжает расширять линейку доступных смартфонов и представила V20 SE, который станет частью новой линейки, где уже есть Vivo V20 и Vivo V20 Pro. Это самая младшая модель серии, поэтому и характеристики тут попроще, но и ценник поприятнее.

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Vivo V20 SE обладает 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 пикселей с соотношением сторон 20:9. Сюда же интегрировали и сканер отпечатков пальцев. Аппаратная основа — восьмиядерный Snapdragon 665 в тандеме с 8 Гб оперативной памяти. Объем флеш-накопителя составил 128 Гб.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4100 мАч и предложили технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Создавать автопортреты можно на 32-мегапиксельную камеру и на тыльной стороне предложили систему из трех датчиков, где роль ведущего отведена 48-мегапиксельному модулю со светосилой f/1.8. В состав основной камеры также входят ширик на 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и датчик глубины на 2 Мп.

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Среди прочих характеристик Vivo V20 SE отметим наличие порта USB Type-C, поддержку Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi и GPS. Габариты корпуса составили 161х74,08х7,83 мм при весе 171 грамм. Оценили смартфон в $237.

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Источник: gsmarena