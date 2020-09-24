Вышли смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 3: первые на Snapdragon Wear 4100

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Анонсированны Mobvoi TicWatch Pro 3 с акцентом на высокую производительность и автономность

Представлены первые смарт-часы на базе новейшего чипа Snapdragon Wear 4100 — Mobvoi TicWatch Pro 3. Напомним, что эта платформа была представлена в июне нынешнего года и она продолжает традиции, заложенные предшественниками, но при этом новинка энергоэффективнее и производительнее. А еще чип создан с применением норм 12-нанометрового техпроцесса.

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Mobvoi TicWatch Pro 3 оснастили 1,4-дюймовой AMOLED-матрицей, которая заняла лицевую сторону корпуса толщиной 12, мм и весят смарт-часы 42 грамма. Заявлена защита от воды по классу IP68. В арсенале носимого гаджета 1 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 8 Гб, модуль NFC, GPS и аккумулятор емкостью 577 мАч. Производитель декларирует автономность гаджета 72 часа на полном заряде или 45 дней в режиме ожидания.

Как и другие умные часы, Mobvoi TicWatch Pro 3 могут отслеживать физическую активность и фазы сна, оповестят о принятых звонках и уведомлениях, измерят пульс, уровень стресса и уровень кислорода в крови. Работают часы под управлением операционной системы Wear OS. Оценили гаджет в $299,99.

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Источник: theverge