Вышло обновление Google Duo: AR-эффекты, улучшение безопасности и многое другое

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Google Duo – пример прекрасного стартапа, который так и не взлетел. Сервис был запущен как своеобразный конкурент и брат-близнец FaceTime от Apple для Android-смартфонов. Несмотря на отличное качество передаваемого видео и аудио при лаконичном и понятном интерфейсе, приложение не снискало заметной популярности среди любителей видеосвязи. Однако Корпорация добра не теряет надежды на укрепление своих позиции и в этом поле.





Google уже выпустила несколько обновлений для Duo после того, как пандемия COVID-19 захватила мир и, ожидаемо для многих, способствовала развитию популярности сервисов видео-звонков. В этой ситуации Google решил дать Duo приоритет – компания доводит свой видео-чат до совершенства, чтобы отвечать трендам и не быть аутсайдером в гонке с крупнейшими конкурентами.

Последнее обновление содержит новые AR-эффекты, призванные сделать видео-звонки немного веселее, а также новую функцию рисунков-дудлов (Doodles), которая позволяет рисовать изображения в нижней части экрана. Google также немного подправила пользовательский интерфейс, убрав кнопку «Повесить трубку» на главном экране, чтобы вы случайно не отключили действующий звонок.





В дополнение к новому обновлению в ближайшие недели Google планирует добавить в Duo функцию группового видео-звонка, которая позволит десяткам людей добавляться в один видеозвонок через их веб-браузер. Функция также позволит приглашать всех, у кого есть аккаунт Google, просто отправив им ссылку на общий видео-чат.

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Duo все еще не так функционален, как остальные платформы для видео-звонков, как, например, Zoom, но компания быстро трансформирует приложение из скучного сервиса связи в нечто более интересное.﻿

Источник: TechCrunch