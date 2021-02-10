Выйдут Xiaomi 11i и Xiaomi 11i HyperCharge: что известно о новинках

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Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ переименуют для рынка Индии

Если вы среди тех, кто негодует по поводу нейминга и построения модельного ряда внутри Xiaomi и ее суббрендов, то вот вам еще один повод усомниться в адекватности маркетологов компании. Энтузиасту удалось обнаружить, что производитель готовит к выходу XiaoMi 11i и Xiaomi 11i HyperCharge для рынка Индии. Интересно, что на рынке уже присутствует смартфон Xiaomi Mi 11i, он же Xiaomi Mi 11X Pro и он же Redmi K40 Pro+.

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Чуть углубившись в недра прошивки энтузиасту удалось обнаружить, что компания вновь будет исповедовать политику ребрендинга. Ожидается, что созданы они на базе Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ соответственно. Если вам мало путаницы, то напомним, что есть все предпосылки для того, чтобы Redmi Note 11 вышел за пределы Китая как POCO M4 Pro. В случае с последней моделью 9 ноября мы будем точно знать действительно ли будет ребрендинг.

Напомним, что Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ практически идентичны по своим характеристикам, отличаясь только емкостью аккумулятора и быстрой зарядкой. У первой «прошки» батарейка на 5160 мАч и быстрая зарядка на 67 Вт, а у Redmi Note 11 Pro + — 4500 мАч и 120 Вт.

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Смартфоны обладают AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+, частотой обновления и диагональю 6,67 дюйма, чипсетом Dimensity 920, 6/8 Гб оперативки и 128/256 Гб постоянной памяти. Для селфи предложили фронтальную камеру на 16 Мп и тройную тыльную камеру 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Имеются стереодинамики, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и поддержка Wi-Fi 6.

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Источник: twitter