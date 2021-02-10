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  • Уже скоро на наших устройствах: известно дату представления флагманского мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 3﻿

Уже скоро на наших устройствах: известно дату представления флагманского мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 3﻿

17.10.2023 101 0

Непревзойденная мощность уже скоро

Компания Qualcomm готовится представить свой флагманский мобильный чип следующего поколения – Snapdragon 8 Gen 3. Многие будущие смартфоны премиум-класса будут оснащены этим чипсетом. Но сейчас компания официально объявила о проведении саммита Snapdragon Summit, на котором она представит свои новые технологии.

 

snap 8 gen 3

 

Технологический гигант объявил даты проведения саммита Snapdragon на своей официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter). Ожидается, что на предстоящем саммите Snapdragon, организованном компанией Qualcomm (NASDAQ:QCOM) и запланированном на 24-26 октября в Мауи, Гавайи, будет представлен флагманский SoC следующего поколения - Snapdragon 8 Gen 3. Анонс запланирован на день открытия мероприятия. 

 

Как ранее сообщалось, новый Snapdragon 8 Gen 3 будет работать в паре с графическим процессором Adreno 750 и будет обладать архитектурой со структурой ядер 2+3+3+1. Эти ядра также являются обновленными ядрами ARM, которые предлагают улучшенную энергоэффективность и производительность. 

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 17.10.2023
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Уже скоро на наших устройствах: известно дату представления флагманского мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 3﻿