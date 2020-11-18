Wear OS получила обновление – второе за этот год

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Похоже, Google начали активную работу над своим ПО для носимых устройств – выходит очередное обновление Wear OS.

Wear OS от Google долгое время имела плохую репутацию из-за своей нестабильности, жора батарейки и вечных лагов. Однако, после появления новых чипов для носимых устройств от Qualcomm, Google решила продолжить работу над улучшением своей прошивки.

В этом году компания уже выпускала крупнейшее за несколько лет обновление, ориентированное на улучшение производительности программного обеспечения. Вчера же Google представили новую версию Wear OS, которая будет направлена на то, чтобы сделать отслеживание за вашим здоровьем легче и удобнее.

Главное изменение внешнего вида получат Google Tiles (Плитки). Google расширяют их функциональность при помощи нескольких удобных опций, позволяющих легче доносить до вас важную информацию. Например, благодаря плитке Google Fit Workouts Tile (Плитка, показывающая информацию о занятии спортом) вы сможете получить доступ к своим последним тренировкам одним нажатием, а также просмотреть все свои показатели в удобном графике.

Также вы сможете ставить цели и получать предупреждения о слишком быстром темпе бега одним нажатием, без необходимости заходить в кучу подменю. Улучшился и дизайн плитки Правильного дыхания, которая позволит вам запустить упражнение успокаивающей дыхательной практики еще быстрее.

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Небольшое изменение внешнего вида коснется и раздела с погодой – дизайн станет удобнее, а оповещения будут работать лучше.

В дополнение к обновлению прошивки, обновится и приложение Google Fit как на Android, так и на iOS. В целом, задача Google сделать все, чтобы смартфон и часы работали в едином порыве – прямо как у главного конкурента, Apple.

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Источник: Gizmodo



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