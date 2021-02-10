Xiaomi 11 Lite 5G NE по низкой цени! Не упусти момент

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2022 год наступил, так что распродажи к его началу закономерно сошли на нет, поэтому в ближайшее время ждать широкомасштабных акций не стоит. Но это у нас, а Китай живет по своему календарю и там распродажи только набирают обороты в преддверии Китайского нового года. Например, сейчас на торговой площадке AliExpress можно натолкнуться на интересные и выгодные предложения. Одно их них — XiaoMi 11 Lite 5G NE.

Среди продающих особенностей XiaoMi 11 Lite 5G NE стоит отметить 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержкой Dolby Vision, тонкий и приятный корпус, быструю зарядку на 33 Вт, модуль NFC, стереодинамики и неплохой набор из четырех камер: фронталка на 20 Мп, основная камера 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Не забываем и про чипсет Snapdragon 778G ставший одним из производительных решений среднего класса в прошлом году.

Имеется батарейка емкостью 4250 мАч, сканер отпечатков пальцев сбоку, защита от брызг IP53 и ИК-порт. И все это можно сейчас получить за адекватный прайс, используя специальный промокод.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Версия: 6/128

Цена: RU 19 547,09 руб/UA $252 - https://ali.ski/5n_DfK

Промокод "ZIMASALE1400"RU/"TOP25"UA + купон магазина

Предложение для РФ

Версия: 8/128

Цена:19 853,91 руб - https://ali.ski/-dCiT1

Промокод "ZIMASALE1700" + купон магазина 153,41 руб