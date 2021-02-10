Xiaomi 12 Ultra получил возможную дату анонса. Xiaomi Mix 5 не для всех и задерживается

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Брать на веру все предсказания торопиться точно не стоит

Не успели мы соскучиться по очередной порции слухов о Xiaomi 12 Ultra, как ряд сетевых источников вовсю трубят о вероятной дате его презентации. Ожидается, что релиз новинки запланирован на 10 мая и, чтобы придать налет достоверности этой информации, в сеть слили якобы официальный постер компании, предвосхищающий анонс Xiaomi 12 Ultra.

Опираясь на этот плакат и исходит вывод, что представят уберфлагман Xiaomi через месяц и он будет нести на борту чипсет Snapdragon 8 Gen 1+. Есть вероятность, что это будет первый аппарат с новым чипсетом. Напомним, что это будет усовершенствованная вариация платформы Snapdragon 8 Gen 1. Известно, что ее производством занят чипмейкер TSMC, чей 4-нанометровый процесс более зрелый и предлагает лучшие показатели по энергоэффективности по сравнению с аналогичной технологией от Samsung, нормы которой используются при производстве Snapdragon 8 Gen 1.

Ожидается, что Xiaomi 12 Ultra предложит AMOLED-панель с технологией LTPO 2.0 и частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, быструю зарядку мощностью 125 Вт и четверную тыльную камеру. Ключевая роль в камере будет отдана новейшему датчику Sony IMX800 разрешением 50 Мп и оптике Leica.

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Интересно, что на фоне разговоров о предстоящей презентации Xiaomi 12 Ultra, появилась информация, что компания отменила выход Xiaomi Mix 5. Правда, речь идет о глобальном рынке, на который новейший флагман с подэкранной камерой не выйдет. А вот в Китае новинка появится, но только в следующем году. Поговаривают, что компания посчитала для себя приоритетным анонс Xiaomi Mix Fold 2, который можно будет складывать на внутрь, так и наружу.

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Источники: xiaomiui, weibo