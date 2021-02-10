Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Ultra – радуйтесь! Вы уже можете обновиться до HyperOS (MIUI 15) + скачать

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Обновление флагмана

Компания Xiaomi выпустила новую версию прошивки HyperOS на основе Android 14 для флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Ultra. Новая прошивка предлагает обновленный дизайн интерфейса, улучшенную производительность и множество новых функций.

Обновление уже доступно для загрузки как через OTA, так и через Recovery. Размер файла для Xiaomi 13 составляет около 5,4 ГБ, а для Xiaomi 13 Ultra – 5.5 ГБ.

Xiaomi 13 был представлен в декабре 2022 года. Он оснащен 6,36-дюймовым экраном AMOLED с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 50-мегапиксельной основной камерой. Сначала работал на MIUI 13.

Xiaomi 13 Ultra дебютировал весной этого года. Его особенности – 6,73-дюймовый LTPO AMOLED экран с частотой 120 Гц, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и 50 Мп основная камера с сенсором 1”. Сначала запускался с MIUI 13. На него нужно выбирать прошивку EEA – для европейского рынка.

Если официальное обновление еще не последовало, загрузить HyperOS можно здесь:

Xiaomi 13 - скачать (EEA или Global)

Xiaomi 13 Ultra - скачать