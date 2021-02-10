Xiaomi 13 Ultra: реальные примеры фото и официальный тизер презентации

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Xiaomi показала примеры фото будущего Xiaomi 13 Ultra

Компания Xiaomi начала активную промокампанию с участием будущего фотофлагмана Xiaomi 13 Ultra. Первыми в сети появились официальные приглашения на презентацию с датой и точное время проведения события.

Затем производитель решил подогреть интерес к новинке примерами фотографий на камеры смартфона. Конечно они сделаны профессиональными фотографами и, скорее всего, в профессиональном режиме, но все равно возможности камер просто поражают.

В списке фотографий есть примеры сделанные на все модули, кроме сверхширокоугольного. Под каждым фото есть сообщение, по которому можно понять параметры съемки и модуль на который оно было сделано.

Правильный скинтон, прекрасная детализация, контрастность и динамический диапазон. Трудно поверить, что такое качество фото стало доступно для мобильной съемки. В этом году смартфон от Xiaomi заслуженно претендует на звание лучшего фотофлагмана, и очень хорошо, что модель выйдет на глобальный рынок в отличие от ее предшественника.

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Источник: EqualLeaks