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Xiaomi 13 Ultra: реальные примеры фото и официальный тизер презентации

12.04.2023 30 0

Xiaomi показала примеры фото будущего Xiaomi 13 Ultra

Компания Xiaomi начала активную промокампанию с участием будущего фотофлагмана Xiaomi 13 Ultra. Первыми в сети появились официальные приглашения на презентацию с датой и точное время проведения события.

 

xiaomi 13 ultra

 

Затем производитель решил подогреть интерес к новинке примерами фотографий на камеры смартфона. Конечно они сделаны профессиональными фотографами и, скорее всего, в профессиональном режиме, но все равно возможности камер просто поражают.

 

В списке фотографий есть примеры сделанные на все модули, кроме сверхширокоугольного. Под каждым фото есть сообщение, по которому можно понять параметры съемки и модуль на который оно было сделано.

 

 

Правильный скинтон, прекрасная детализация, контрастность и динамический диапазон. Трудно поверить, что такое качество фото стало доступно для мобильной съемки. В этом году смартфон от Xiaomi заслуженно претендует на звание лучшего фотофлагмана, и очень хорошо, что модель выйдет на глобальный рынок в отличие от ее предшественника.

 

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Источник: EqualLeaks

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 12.04.2023

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Xiaomi 13 Ultra: реальные примеры фото и официальный тизер презентации