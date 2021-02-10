Xiaomi 13T и Xiaomi 13 Pro получили обновления HyperOS (MIUI 15) + скачать

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Теперь и у них

Компания Xiaomi выпустила новую версию фирменной прошивки HyperOS на основе Android 14 для смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13 Pro. Обновление предлагает обновленный дизайн интерфейса, улучшенную производительность и новые функции.

Обновление HyperOS уже доступно для загрузки как через OTA, так и через Recovery. Размер файла для Xiaomi 13T составляет около 5.3 ГБ, а для Xiaomi 13 Pro – 5.4 ГБ.

Xiaomi 13T был представлен в третьем квартале 2023 года. Он оснащен 6,6-дюймовым экраном OLED с частотой 120 Гц, процессором Dimensity 8200 Ultra и 50 Мп основной камерой. Первоначально работал под управлением MIUI 14.

Xiaomi 13 Pro дебютировал в декабре прошлого года с 6,73-дюймовым LTPO AMOLED дисплеем, флагманским Snapdragon 8 Gen 2 и 50 Мп камерой Leica. Запускался на MIUI 13.

Если официальное обновление еще не последовало, загрузить HyperOS можно здесь:

Напомним, что Xiaomi 13 и 13 Ultra также уже получили HyperOS, подробнее здесь