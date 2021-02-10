Xiaomi 14 – возможная дата анонса может быть гораздо раньше, чем мы себе представляли!

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Спекуляции по xiaomi растут

Приближается Snapdragon Summit 2023, где 24-26 октября Qualcomm должен представить новый мобильный чипсет Snapdragon 8 Gen3. В этой связи появились слухи о возможной дате анонса новой линейки смартфонов от Xiaomi – Xiaomi 14.

Некоторые блоггеры и сотрудники магазинов, связанных с Xiaomi, намекают, что серия Xiaomi 14 может дебютировать уже 27 октября, на следующий день после окончания Snapdragon Summit. Это волнует поклонников бренда. Эти слухи подогревают пост генерального менеджера Xiaomi в Weibo с фотографией Национального театра в Пекине, где часто проходят подобные анонсы.

Ожидается, что серия Xiaomi 14 сначала будет состоять из двух смартфонов – обычного Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а уже по ходу следующего года линейка разрастется, как мы уже привыкли. Xiaomi 14, вероятно, сохранит характерный дизайн и получит экран с разрешением 1.5к и высокой частотой обновления.

Также слухи свидетельствуют, что на Xiaomi 14 может дебютировать собственная операционная система от Xiaomi под названием MiOS, в то время как глобальная версия получит MIUI.

Источник - sparrows news