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Xiaomi 14 – возможная дата анонса может быть гораздо раньше, чем мы себе представляли!

12.10.2023 99 0

Спекуляции по xiaomi растут

 

Приближается Snapdragon Summit 2023, где 24-26 октября Qualcomm должен представить новый мобильный чипсет Snapdragon 8 Gen3. В этой связи появились слухи о возможной дате анонса новой линейки смартфонов от Xiaomi – Xiaomi 14.

 

Xiaomi 14 – возможная дата анонса может быть гораздо раньше, чем мы себе представляли! – фото 1

 

Некоторые блоггеры и сотрудники магазинов, связанных с Xiaomi, намекают, что серия Xiaomi 14 может дебютировать уже 27 октября, на следующий день после окончания Snapdragon Summit. Это волнует поклонников бренда. Эти слухи подогревают пост генерального менеджера Xiaomi в Weibo с фотографией Национального театра в Пекине, где часто проходят подобные анонсы.

 

Ожидается, что серия Xiaomi 14 сначала будет состоять из двух смартфонов – обычного Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а уже по ходу следующего года линейка разрастется, как мы уже привыкли. Xiaomi 14, вероятно, сохранит характерный дизайн и получит экран с разрешением 1.5к и высокой частотой обновления.

 

Xiaomi 14 – возможная дата анонса может быть гораздо раньше, чем мы себе представляли! – фото 2

 

Также слухи свидетельствуют, что на Xiaomi 14 может дебютировать собственная операционная система от Xiaomi под названием MiOS, в то время как глобальная версия получит MIUI.

 

Источник - sparrows news

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 12.10.2023
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Xiaomi 14 – возможная дата анонса может быть гораздо раньше, чем мы себе представляли!