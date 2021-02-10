Xiaomi 14 Ultra может получить двойную перископическую камеру, если компания справится с чрезмерным энергопотреблением.

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Похоже, не все современные технологии камер готовы к внедрению

По предварительной информации, смартфон Xiaomi 14 Ultra будет представлен в первом квартале 2024 года. Инсайдер раскрыл некоторую информацию о камере Xiaomi 14 Ultra и ее возможностях зума.



По словам источника, Xiaomi тестирует двойную перископическую телефотокамеру для Xiaomi 14 Ultra. Использование двойных перископических камер позволит предложить расширенные возможности съемки и улучшить качество изображения. Однако такой подход потребляет больше энергии, что является общей проблемой для производителей смартфонов. Поскольку технология потребляет много энергии, похоже, что окончательная версия 14 Ultra не получит такой камеры.



Ранее сообщалось, что основная камера Xiaomi 14 Ultra получит дюймовый сенсор Sony Lytia LYT-900, который обеспечит лучшую четкость, детализацию и ночную съемку благодаря двухслойной транзисторной структуре и технологии Dual Conversion Gain.



По слухам, круглый модуль камер Xiaomi 14 Ultra получит ультраширокоугольную камеру, камеру с 3-кратным увеличением и поддержкой макросъемки, телефото и камерой с 5-кратным увеличением.

Согласно источникам, Xiaomi 14 Ultra имеет номер модели 24030PN60C для китайского рынка, в то время как глобальная версия имеет номер 24030PN60G. Ожидается, что смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную до 50 Вт. Также у него будет экран AMOLED с загнутыми краями и разрешением 2K.﻿

Источник: TheTechOutlook