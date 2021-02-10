Xiaomi 14 Ultra получит беспроводной комплект камеры. Как у Xiaomi 13 Ultra, только покруче!

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Еще одна попытка.

Пока мы ждем выхода глобальной версии Xiaomi 14, компания готовится к презентации флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra. Ожидается, что устройство будет представлено в конце 1 квартала 2024 года, с ним, вероятно, будут представлены и глобальные версии Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.

И вот сегодня стало известно, что комплект для фотосъемки был сертифицирован китайским агентством CCC с максимальным выходом 5 V и 1500 mA , что позволяет предположить, что он будет действовать как внешний аккумулятор, чего не было в предыдущей версии аксессуара. Об этом также сообщил информатор Digital Chat Station через Weibo.

Будущий Xiaomi 14 Ultra Photography Kit обещает больше, чем просто улучшение фотографических возможностей. С номером модели 2402CPS69C, комплект точно описывается как "Профессиональная фоторучка с мобильным источником питания". Эта функция двойного назначения призвана трансформировать способ взаимодействия пользователей со своим фотооборудованием.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra в прошлом поколении также выпускался с беспроводным комплектом камеры. В него входил чехол, 67-миллиметровое переходное кольцо, ручка камеры со встроенной кнопкой спуска затвора и крышка объектива. Эта периферия поддерживает Bluetooth 5.0.

Xiaomi 14 Ultra получит мощную начинку: процессор Snapdragon 8 Gen 3, основную камеру на 50 Мп, два телеобъектива и аккумулятор емкостью более 5000 мАч. Также есть сведения, что может получиться две версии смартфона: с обычной селфи-камерой и с "невидимой" под экраном.

Устройство с модельным номером 2402CPS69C также будет поставляться без адаптера, что является удивительным решением для Xiaomi. Интереснее то, что первые цифры 2402 указывают на запуск в феврале 2024 года. Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет анонсирован по всему миру, поэтому комплект камеры скорее всего появится вместе с ним.

Источник: mysmartprice