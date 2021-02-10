Xiaomi Civi показали во всей красе со всех сторон

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Xiaomi Civi вышел тонким, звонким и легким

Несмотря на то, что официальный анонс Xiaomi Civi запланирован на 27 сентября, компания провернула тот же финт, что сделала и Google с ее Pixel 6. Она не стала хранить в секрете дизайн Xiaomi Civi, показав его. А ряд китайских профильных изданий даже успели получить новинку и продемонстрировали ее экстерьер со всех сторон.

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О какой-то эксклюзивности в дизайне речь не идет. Это типичный мобильник наших дней, который получил 6,55-дюймовый дисплей с тонкими рамками и не самый толстый подбородок толщиной 2,55 мм. Поверх экрана установлено 2,5D-стекло и здесь же предложили фронтальную камеру на 32-мегапикселя (Samsung S5KGD2, f/2.0), врезанную в верхнюю часть дисплея. Журналисты особо подчеркивают, что Xiaomi Civi вышел тонким — 6,98 мм. Весит новинка всего 166 грамм.

Оформление основной камеры многим покажется знакомым. Кто-то увидит тут черты от Redmi Note 10, а кто-то заметит сходство с Vivo X60 и Vivo X70. Датчиков три и обращает на себя внимание то, что на ней не красуется гордо надпись о том, какое разрешение предлагает главный датчик. Если ранее предполагалось, что в основе Xiaomi Civi будет лежать чип от MediaTek, то теперь говорят о том, что смартфон получит процессор Snapdragon 778G.

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Судя по всему, Xiaomi Civi будет смартфоном про дизайн и явно создан с закосом на молодежную аудиторию. Компромиссов должно хватать и все ради того, чтобы предложить вменяемый ценник. Уже видно, что зарядное устройство в комплект поставки не входит.

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Источник: mydrivers