Xiaomi добавила в свои смартфоны возможность измерять пульс при помощи камеры

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Да, вы не ослышались: теперь у вас есть возможность измерить свой пульс при помощи камеры своего Xiaomi.

В июле прошлого года Xiaomi представила новое приложение для слежения за здоровьем под названием Mi Health. На момент запуска приложение было довольно простым и включало в себя всего пару функций: подсчет пройденных шагов, наблюдение за сном и отслеживание менструального цикла.

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С появлением MIUI 12 Xiaomi представила пару новых функций, включая более точный счетчик шагов и новые функции отслеживания сна. Теперь Xiaomi добавляет возможность проверки пульса при помощи камеры вашего смартфона.

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Чтобы воспользоваться этой функцией, вам нужно будет открыть в приложении новый раздел «Пульс» и нажать на кнопку в правом нижнем углу. На следующем экране вам будет предложено пальцем полностью перекрыть камеру и вспышку. Как только вы это сделаете, ваш аппарат начнет измерять пульс, и палец придется подержать в одном положении, пока шкала не достигнет 100%.

После завершения работы приложение попросит вас выбрать вид показываемой статистики во всплывающем окне. Окно будет включать в себя три варианта – «Общее состояние», «Состояние отдыха» и «После выполнения упражнений». Вам нужно будет выбрать один из трех вариантов, исходя из вашего текущего состояния, и нажать кнопку «Просмотр отчета» во всплывающем окне, чтобы увидеть ваш текущий пульс. Отчет о тестировании будет включать в себя частоту сердечных сокращений и иллюстрацию, показывающую, является ли пульс медленным, нормальным или быстрым.

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Новая функция добавится в версии 2.7.4 приложения Mi Health. Большая часть пользователей должна получить это обновление в ближайшие дни.

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Источник: Youtube.com



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