Xiaomi ищет, кто поможет в производстве электрокара

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FAW Group одна из компаний, кто может быть причастен к созданию электромобилей

Еще в марте Xiaomi объявила о том, то в будущем ее ждут большие преобразования. Лэй Цзюнь заявил о том, что у компании полно задора, драйва и сил для того, чтобы освоить что-то новое. Вот таким новым для нее станет выпуск электромобиля. Этот проект будет еще примечателен тем, что его лично возглавил Лэй Цзюнь и он станет последним в карьере главы Xiaomi, после этого он планирует покинуть пост генерального директора.

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Встать на новые рельсы и начать производить сложные и технологичные гаджеты на колесах, задача не из простых. Особенно сложна она для тех, кто только начинает осваивать новую для себя нишу, пробует себя в новой области и не обладает необходимой производственной базой. Без партнера, который специализируется на создании авто, сделать это будет значительно сложнее и существенно дольше.

Поэтому нет ничего удивительно, что Xiaomi ищет того, кто возьмется за производство электрокара. Недавно глава компании Лэй Цзюнь посетил офис китайского автопроизводителя FAW Group. Его визит связывают с тем, что компания ищет того, кто поможет ей в создании электрокара.

FAW Group обладает собственными исследовательскими центрами и сборочными заводами, занимается созданием авто различных классов и выпускает несколько миллионов авто ежедневно. Сотрудничество Xiaomi с FAW Group может принести пользу обеим компаниям, но при условии, что стороны договорятся о сотрудничестве.

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Интересно, что ранее Лэй Цзюнь посетил другого автопроизводителя Great Wall Motor. Похоже, что сейчас компания только присматривается к потенциальным партнерам, которые могут помочь ей в создании электрокара. Известно, что первый автомобиль Xiaomi выпустит в 2024 году и в течение 3-х лет планирует продать не менее 900 тысяч авто.

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Источник: gizmochina