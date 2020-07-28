Xiaomi Mi 10 Pro+ может не дотянуть до звания флагмана. А все из-за скромной камеры

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Своими последними флагманами Xiaomi сделала все, чтобы избавиться от имиджа производителя «топа за свои деньги» и спровоцировала появление тех, кто считает, что «мы не настолько богаты и безрассудны, чтобы покупать дорогие смартфоны от Xiaomi». Но саму компанию это нисколько не смущает и расклад останется прежним — цены на флагманы будут расти.

Очередным «рекордсменом» в плане стоимости в среде титульных флагманов серии Mi должен стать Xiaomi Mi 10 Pro+, чье кодовое имя Super Large Cup. Изначально смартфону приписывали все самое-самое в плане технического оснащения, что в итоге и должно было сказаться на росте цены.

Скромненько, как для китайского флагмана наших дней

Но сегодня известный китайский поставщик утечек Digital Chat Station внес сумятицу в понимание того, каким будет новый флагман. В частности, он поставил под сомнение присутствие 108 Мп датчика в основной камере, завив, что главный сенсор тут будет на 48-мегапикселей.

Правда, помним, что не в количестве мегапикселей сила, а в оптимизации, оптике и софте. Но в любом случае, достаточно странно видеть в максимально заряженной версии флагмана датчик с куда более скромным разрешением, чем предложил Xiaomi Mi 10 Pro.

Последние слухи также указывают на то, что потенциальный Xiaomi Mi 10 Pro+ должен предложить дисплей-водопад диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 120 Гц. Если все сложится, как предсказывают инсайдеры, то премьера флагмана состоится в первой половине августа.

Источник: mydrivers

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