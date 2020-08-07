Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi 10 Supreme Edition: компания определилась с неймингом флагмана

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11 августа состоится значимое мероприятие, которое организовывает Xiaomi. В рамках него она покажет новый флагман, чье полное наименование весьма труднопроизносимое и громоздкое — Xiaomi Mi 10 Supreme Commemorative Edition. Правда, в случае с глобальной версией все будет обстоять чуть проще.

Флагман обзавелся более простыми именами

Так, отвечая на вопросы фанатов о новинке, глава Xiaomi Лэй Цзюнь предложил более простой вариант имени модели в Китае — Supreme Edition. За пределами Поднебесной ее будут именовать Xiaomi Mi 10 Ultra. Кроме того, он заявил, что она не выйдет лимитированной версией, ее смогут купить все желающие. Обещано и отсутствие дефицита на первых порах. Правда, подобное заявление от Xiaomi мы слышали и ранее, но это не мешало компании создавать искусственный ажиотаж вокруг новинок, предлагая в рамках первой волны продаж ограниченное количество единиц.

Ценовая политика

Кроме того, попытался Лэй Цзюнь успокоить тех, кто опасается, что ценник на Xiaomi Mi 10 Supreme Edition будет высоким. Он предложил не волноваться, цена будет агрессивной.

Кроме того, в одном из интервью глава Xiaomi заявил, что считает первые 10 лет работы компании успешными. По его словам, они вдумчиво и внимательно выстраивают свою ценовую политику, ставя интересы пользователей в приоритете. Он признал, что маржа прибыли на смартфонах невелика, но за счет быстрого оборота и количества продаваемых устройств, им удается неплохо зарабатывать.

Напомним, что ранее Лэй Цзюнь пообещал, что чистая прибыль с продажи каждого смартфона не будет превышать 5%. И компания декларирует, что выполняет свое обещание.

Решили журналисты поинтересоваться у главы Xiaomi его мнением, найдутся ли те, кто решится приобрести смартфон компании за 10 тысяч юаней ($1437). И он заявил, что если этот аппарат окажется лучше конкурентов, то будут и те, кто купит его.

Источники: weibo, mydrivers