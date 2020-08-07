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Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi 10 Supreme Edition: компания определилась с неймингом флагмана

07.08.2020 355 0

11 августа состоится значимое мероприятие, которое организовывает Xiaomi. В рамках него она покажет новый флагман, чье полное наименование весьма труднопроизносимое и громоздкое — Xiaomi Mi 10 Supreme Commemorative Edition. Правда, в случае с глобальной версией все будет обстоять чуть проще.

 

Флагман обзавелся более простыми именами

 

Так, отвечая на вопросы фанатов о новинке, глава Xiaomi Лэй Цзюнь предложил более простой вариант имени модели в Китае — Supreme Edition.  За пределами Поднебесной ее будут именовать Xiaomi Mi 10 Ultra. Кроме того, он заявил, что она не выйдет лимитированной версией, ее смогут купить все желающие. Обещано и отсутствие дефицита на первых порах. Правда, подобное заявление от Xiaomi мы слышали и ранее, но это не мешало компании создавать искусственный ажиотаж вокруг новинок, предлагая в рамках первой волны продаж ограниченное количество единиц.

 

Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi 10 Supreme Edition: компания определилась с неймингом флагмана – фото 1

 

Ценовая политика

 

Кроме того, попытался Лэй Цзюнь успокоить тех, кто опасается, что ценник на Xiaomi Mi 10 Supreme Edition будет высоким. Он предложил не волноваться, цена будет агрессивной.

 

Кроме того, в одном из интервью глава Xiaomi заявил, что считает первые 10 лет работы компании успешными. По его словам, они вдумчиво и внимательно выстраивают свою ценовую политику, ставя интересы пользователей в приоритете. Он признал, что маржа прибыли на смартфонах невелика, но за счет быстрого оборота и количества продаваемых устройств, им удается неплохо зарабатывать.

 

Напомним, что ранее Лэй Цзюнь пообещал, что чистая прибыль с продажи каждого смартфона не будет превышать 5%. И компания декларирует, что выполняет свое обещание.

 

Решили журналисты поинтересоваться у главы Xiaomi его мнением, найдутся ли те, кто решится приобрести смартфон компании за 10 тысяч юаней ($1437). И он заявил, что если этот аппарат окажется лучше конкурентов, то будут и те, кто купит его.

 

Источники: weibo, mydrivers

Xiaomi Mi 10 Ultra Xiaomi Mi 10 Supreme Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.08.2020

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Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi 10 Supreme Edition: компания определилась с неймингом флагмана