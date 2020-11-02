Xiaomi Mi 10T Lite обзор - пришел унижать POCO X3!

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Плюсы, минусы, «подводные камни» Xiaomi Mi 10T Lite — выясняем в нашем обзоре

Продающие особенности Xiaomi Mi 10T Lite

Poco X3 или Xiaomi Mi 10 Lite? Какой смартфон купить?

Стеклянный и увесистый

Экран без изгибов и хороший звук

Производительность

Что по камерам

Автономность

Впечатления и выводы

Помимо близких к флагманским Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro компания представила младшую модель — Xiaomi Mi 10T Lite. С дисплеем с повышенной герцовкой, практически схожими габаритами, но с платформой попроще, аккумулятором чуть меньше и вписали его в другую ценовую категорию. Логика его создания проста: за счет нескольких упрощений снизить цену.

Но все же своей философией Xiaomi Mi 10T Lite очень близок к Poco X3 NFC, который стоит меньше, чем могли бы запросить за предложенный набор характеристик. Чем-то же надо побеждать конкурентов. Испытанный и действенный способ — установить относительно низкий ценник за предложенный набор характеристик на фоне конкурентов. Надо брать?

Продающие особенности Xiaomi Mi 10T Lite

Интересно, что по целому ряду параметров Xiaomi Mi 10T Lite схож с флагманами и по некоторым из них даже превосходит их. Он обладает хорошим хитовым потенциалом и конкурентоспособностью, а также создан на фоне сегодняшних реалий, когда пользователи все чаще смотрят на смартфоны среднего уровня, а не на флагманы. Причина простая: «середнячки» существенно прибавили в последнее время и по уровню технического развития они наступают на пятки своим старшим собратьям. Так зачем платить больше?

Характеристики Xiaomi Mi 10T Lite, на которые сделана ставка:

большой 120-Гц экран с частотой дискретизации 240 Гц;

чип Snapdragon 750G и это единственный в своем роде смартфон с этой SoC;

аккумулятор на 4820 мАч с быстрой 33 ваттной зарядкой;

стереодинамики;

NFC;

четверная камера с главным датчиком на 64 Мп Sony IMX682, который должен вытягивать снимки в любых условиях освещения;

поддержка 5G (для нас фича бесполезная, но на глобальном рынке может зайти).

Компания постаралась сделать так, чтобы по материалам, скорости работы, качеству исполнения, камерам и дополнительным обвесам вроде стереодинамиков или повышенной герцовки дисплея Xiaomi Mi 10T Lite ощущался как полноценный флагман. И в техническом плане смартфон хорошо вписался в поставленную задачу.

Poco X3 NFC или Xiaomi Mi 10T Lite купить?

Для большинства пользователей и фанатов продукции Xiaomi этот вопрос, пожалуй, самый главный. Пытаться разобраться в том, какой из двух смартфонов лучше, с чем придется смириться или в чем точно будут в выигрыше, многим не так важно, как конкретный ответ на вопрос: какой смартфон выбрать. Сразу скажем, что, если вы находите характеристики Xiaomi Mi 10T Lite оптимальными, вас устраивает цена и готовы действовать без оглядки на прайс Poco X3 NFC, тогда — брать точно. Но если вы сомневаетесь или не определились, тогда текст ниже для вас. А если вам лень читать тонну текста, тогда милости просим сразу перейти к выводам.

Стеклянный и увесистый

Следующий пункт вполне можно было начать с нытья про внешнее однообразие современных смартфонов. Поэтому сразу договоримся на берегу: дизайн дело субъективное, «гурманам» и эстетам точно стоит проходить мимо Xiaomi Mi 10T Lite. Для всех остальных скажем, что в новинке прослеживается внешняя преемственность или схожесть с Poco X3 NFC. Здесь пытаются сыграть и эксплуатируют необычное оформление блока основной камеры, призванное показать самобытность устройства.

Ради налета индивидуальности, и чтобы придать новинке узнаваемости, площадку с датчиками изображения словно повернули на 90 градусов и визуально выделили ее при помощи ореола. Блок немного выпирает, но это точно не портит эргономику и визуальное восприятие от смартфона. А вот фасад абсолютно стандартный: дисплей с тонкими рамками и «кругляшок» под фронталку. Сейчас здесь трудно чем-то выделиться. Тут отказались устраивать какую-то цветовую вакханалию, предложив благородный серый и синий цвета. В продаже есть цвет «пляжа розового золота», если есть желание не быть как все и выпедриться.

Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5 и этот же материал использовался для изготовления задней панели. Именно в материалах корпуса и кроется одно из отличий от Poco X3 NFC, где «спинка» облицована пластиком. Стекло сзади позволяет Xiaomi Mi 10T Lite выглядеть премиальнее, приятнее и выигрышнее в сравнении с моделью под брендом Poco. Зато у последней есть защита IP53, тогда как в лайт-версии Xiaomi Mi 10T такая фича не заявлена. Не добавляет радости и то, что Xiaomi Mi 10T Lite весьма скользкий аппарат, поэтому будьте готовы прятать его в чехол. Сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Вопросов по четкости и скорости срабатывания к нему нет.

Увы, сказать, что пользоваться Xiaomi Mi 10T Lite удобно, сложно. Предстоит мириться с устройством, которое по своим габаритам приближается к пульту от телевизора и весит немало — 214,5 грамм. Не во всякий карман мобильник толщиной 9 мм поместится, и он прочно прописался среди двуручных смартфонов.

Экран без изгибов и хороший звук

Главная особенность экрана, на которой производитель особо акцентирует внимание — повышенная частота обновления 120 Гц. И это действительно фишка, позволяющая выделиться. Особенно она придется по душе геймерам, благо игр с поддержкой повышенной частоты обновления уже предостаточно. Положительно на игровом опыте сказывается и тот факт, что частота обработки касаний составляет 240 Гц.

Тут следует отметить, что компания предложила AdaptiveSync панель с адаптивной настройкой герцовки. Смартфон сам определяет, когда и какую частоту обновления использовать. Так, в базовых сценариях вроде просмотра статичной анимации, фотографий или чтении он выдает 30 Гц. А максимальные 120 Гц включаются в играх, ведь при просмотре картинок повышенная герцовка никакой погоды не делает, а вот батарейку жрет изрядно. Всего режимов шесть: 30 Гц, 48 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Зачем столько? Чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. В случае же с Poco X3 NFC никакой адаптивной герцовки нет, на выбор две частоты обновления — 60 Гц или 120 Гц.

Дисплей тут IPS, вполне солидное разрешение FullHD+, и он хорошего качества, компания явно не сэкономила здесь. Настроен он хорошо, ШИМа нет, есть продуманные и обширные настройки экрана, ручная автояркость и максимальная яркость составляет 450 нит. Минимальная же — 3 нита, чтобы можно было комфортно пользоваться смартфоном в полной темноте. Из-за типа матрицы глубокого черного цвета ждать не стоит. Тем не менее, претензий к цветопередаче нет, контрастность приятная и углы обзора широкие.

По звуку ситуация позитивная — есть 3,5 мм разъем для наушников и стереофонические динамики. Звук очень даже ничего и насыщенный, но чего-то крутого в плане звучания вы не получите и, субъективно, громкости не хватает. Разумеется, в смартфоне не забыли предложить ИК-порт и NFC, а вместе с ним и все преимущества использования Google Pay.

Производительность Xiaomi Mi 10t Lite

У Xiaomi Mi 10T Lite актуальное и приличное «железо» среди «одноклассников» — Snapdragon 750G. Это современный, экономичный и резвый чип, а латинская буква G выдает в нем усиленную графическую составляющую. Относительно нумерации аппаратных платформ, новая однокристальная система стоит вроде как на ступеньку ниже Snapdragon 765G. Но это в теории, а на практике разницы с этим чипом почти нет. Snapdragon 750G выдает похожие значения в бенчмарках, где принято измерять производительность смартфонов. Так, по итогам забега Xiaomi Mi 10T Lite в AnTuTu набирает около 333 тысяч «попугаев».

Однозначно Snapdragon 750G геймерская платформа среднего класса и одна из лучших в своем ценовом диапазоне. Основная нагрузка ложится на восемь процессорных ядер Kryo 570, разогнанных до частоты 2,2 Гц. Изготовлена она по 8-нанометровому техпроцессу и за графику отвечает Adreno 619. На практике чип показывает приличный уровень производительности, это один из самых экономичных и «холодных» процессоров. Тест на троттлинг смартфон проходит уверенно. В тяжелых условиях Xiaomi Mi 10T Lite не зависает, подтормаживаний нет и положительно на впечатлениях от работы смартфона сказывается наличие быстрой памяти: что оперативка, что накопитель практически летают.

И вот тут потенциальным покупателям смартфона стоит обратить внимание на один нюанс. Как оказалось, базовая версия с 64 Гб получила флеш-память UFS 2.1, а у старшей модификации с 128 Гб — UFS 2.2. Xiaomi Mi 10T Lite поддерживает карты памяти, но придется выбирать две симки, или одна SIM-карта.

Что по камерам

У Xiaomi Mi 10T Lite столько же камер, сколько и у Poco X3 NFC. Но набор датчиков хоть и схож, но отличия есть. Если у продукта от суббренда фронталка на 20 Мп, то у лайт-версии Xiaomi Mi 10T на 16 Мп.

Основная камера у обоих смартфонов состоит из четырех модулей:

Xiaomi Mi 10T Lite Poco X3 NFC 64 Мп, Sony IMX682, f/1.7, 1/1,73ʺ, объектив 6Р, 0,8 мкм (биннинг 4 пикселей 1,6 мкм), PDAF 64 Мп, f/1.89, 1/1,73", 0,8 мкм (бинниг 4 пикселей 1,6 мкм), PDAF 8 Мп, широкоугольная, угол обзора 120 градусов, f/2.2, 1/4ʺ, объектив 5Р, 1,12 мкм 13 Мп, широкоугольная, угол обзора 119 градусов, f/2.2 2 Мп, макродатчик, f/2.4, объектив 3Р, 1/5ʺ, 1,75 мкм 2 Мп, макродатчик, f/2.4, 1/5ʺ, 1,75 мкм 2 Мп, датчик глубины, f/2.4, объектив 3Р, 1,75 мкм 2 Мп, датчик глубины, f/2.4, 1,75 мкм Запись видео 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; EIS

Главная камера на тыльной стороне весьма приличная сама по себе — Quad Bayer с разрешением 64 Мп. Она лишена оптической стабилизации, но предлагает приличную диафрагму f/1.7. Кстати, у Poco F2 Pro модуль идентичный по разрешению, но датчик там установлен Sony IMX686.

Снимает ключевой сенсор Xiaomi Mi 10T Lite весьма прилично и широкоугольный объектив позволяет охватить гораздо большую площадь, но вне пейзажных сюжетов он бесполезен. Днем камера выдает хорошие снимки, есть буйство красок, резкость, четкий баланс белого и хорошо проработанные детали, но она пасует при малом количестве света: для детализированного и малошумного снимка ресурсов датчика, лишенного OIS, маловато. В трудных условиях освещения получить резкую, несмазанную и четкую картинку сложно. Нивелировать ряд недостатков помогает ночной режим с многокадровой экспозицией, но не всегда.

В смартфоне есть камера для макросъемки и датчик глубины. Такие модули уже стали завсегдатаями большого количества устройств. Фотографии они выдают обычные и не самого высокого качества. Со всеми сценариями съемки могла бы справиться одна камера при помощи софта, но примем за данность моду на большое количество камер.

Селфи-камера Xiaomi Mi 0T Lite не впечатлила. Не в смысле, что она откровенно слабая и выдает плохого качества автопортреты. А в том смысл, что она обычная, возможностей хватает для того, чтобы выдавать неплохую картинку как на улице при естественном освещении, так и в помещении.

Автономность

Xiaomi Mi 10T Lite получил аккумулятор емкостью 4820 мАч. Это позволяет компенсировать ущерб из-за наличия большого экрана с повышенной герцовкой и модуля 5G. При стандартном использовании смартфон проживет сутки на одном заряде, но стоит не забывать его ставить на ночную зарядку. Под нагрузкой от мобильных игр, заряд батарейки тает стремительно.

Для зарядки есть порт USB Type-C, поставляется смартфон с комплектной зарядкой на 33 Вт. На полную зарядку уходит примерно один час. Беспроводную или обратную зарядку не предложили.

Впечатления и выводы

Xiaomi Mi 10T Lite оставляет приятные впечатления. У него свежий чип, отличный экран, поддержка NFC, и он хорошо выглядит. Добавляем сюда достойные, но не топовые камеры, стереодинамики и мини-джек. Цена — в целом адекватна, хотя есть нюансы и они обусловлены, прежде всего, курсом отечественных валют.

С Poco X3 NFC аппарат схож, прежде всего, своей философией и рядом черт, но у Xiaomi Mi 10T Lite мощнее чипсет, лучше звук и премиальнее материалы корпуса. Во всем остальном примерный паритет. А чтобы было всем понятно, Xiaomi Mi 10T Lite — хороший выбор, если вам нужен благородный смартфон с приличной производительностью. А в остальном — Poco X3 NFC такой же универсальный и нафаршированный необходимым солдат, который радикально уступает Lite-версии только по мощности, но при этом дешевле. Если привыкли разумно и экономно платить за смартфон — берите Poco X3 NFC.

Аргументы в пользу покупки Xiaomi Mi 10T Lite:

приличная производительность;

хорошо настроенный дисплей;

быстрая зарядка;

стереодинамики;

неплохие камеры.

Что может остановить от покупки:

габариты и вес;

гибридный слот для SIM-карт и microSD;

нет влагозащиты;

нет зум-объектива;

в камере нет оптической стабилизации;

цена.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10T Lite Материалы корпуса Gorilla Glass 5 Размеры и вес 165,38х76,8х9 мм, 214,5 грамм Операционная система Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 Дисплей 6,67 дюйма, 2400х1080 точек (FullHD+), IPS, AdaptiveSync, 120 Гц, соотношение 20:9, контрастность 1500:1, максимальная яркость 450 нит, NTSC 84%, Corning Gorilla Glass 5 Платформа Чипсет Snapdragon 750G, 8 ядер (2 ядра Kryo 570 до 2,2 ГГц, 6 ядер Kryo 570 до 1,8 ГГц), 64 бит, 8 нм Графический чип Adreno 619 Оперативная память 6 Гб, LPDDR4x Постоянная память 64/128 Гб, UFS 2.2 (UFS 2.1 в версии 64 Гб), слот для карт microSD до 512 Гб Основная камера Камера с четырьмя модулями: ультраширокоугольная: 13 Мп, 1.12 мкм, f/2.2, 1/4ʺ, 120 градусов

основная: 64 Мп, 1/1,7ʺ, f/1.89, 0,8 мкм

макромодуль: 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4, 1/5ʺ

датчик глубины 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4, 1/5ʺ Фронтальная камера 16 Мп, f/2.45, 1/3,06ʺ, 1 мкм Аккумулятор Li-ion 4820 мАч, быстрая зарядка 33 Вт Сеть 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8 4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 5G Две Nano-SIM-карты или Nano-SIM + карта памяти Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц, Bluetooth 5, NFC с поддержкой Google Pay Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце) Разъемы 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C Дополнительно двойные динамики Степень защиты не заявлена Цвета серый, синий, розовый Цена 6/64 Гб — 279 евро, $327 6/128 Гб — 329 евро, $385

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