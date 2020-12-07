Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro: сдвоенные батарейки, которые будут заряжаться за 35 минут

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Стала известна емкость аккумуляторов Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro и скорость быстрой зарядки

Xiaomi еще не озвучила своих планов по времени анонса серии Xiaomi Mi 11, ограничившись лишь обещанием установить во флагманах новый топовый чип Snapdragon 888 5G. Зато инсайдеры уже успели разузнать о том, что компания поспешит с анонсом новинок и выкатит их еще до конца нынешнего года. И, если последняя информация верна, то Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro порадуют достаточно емкими аккумуляторами.

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Неофициальный рендер Xiaomi Mi 11

В базе данных китайского сертификационного центра 3C были найдены сведения о двух будущих новинках Xiaomi. Регулятор смог идентифицировать, что питать их станут батарейки емкостью 2390 мАч и 2485 мАч. Не спешите делать выводы. У производителей смартфонов уже стало входить в привычку устанавливать внутри смартфонов по два аккумулятора, чтобы обеспечить скоростную зарядку. Скорее всего два источника питания установят и в Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro, где суммарная емкость двух батареек составит 4780 мАч и 4970 мАч соответственно.

При этом компания не станет чрезмерно наращивать скорость зарядки до безумных 120 Вт. Она предпочтет предложить в серии Xiaomi Mi 11 поддержку быстрой 55-ваттной зарядки, которая позволит зарядить аккумуляторы до 100% всего за 35 минут.

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Неофициальный рендер Xiaomi Mi 11 Pro

По слухам, Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro могут стать первыми смартфонами компании, которые получат OLED-панели разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц. И, скорее всего, это будут адаптивные матрицы, которые будут регулировать уровень герцовки исходя из того, какой контент отображается на дисплее. Если верить последним рендерам, то Xiaomi Mi 11 должен предложить основную камеру квадратной формы с тремя датчиками изображения, а Xiaomi Mi 11 Pro — четверную в прямоугольном блоке.

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Источники: mydrivers, mydrivers, gizmochina