Xiaomi Mi 11 Lite обзор: праздник умеренности

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Обозреваем экзотичный Xiaomi Mi 11 Lite и рассказываем для кого он

Не так давно вышел Xiaomi Mi 11 Lite, который получился симпатичным и человечным смартфоном. Его создавали без погони «быстрее, выше, сильнее». Стояла задача найти баланс: предложить приятный дизайн, разумное сочетание характеристик и цены. И у компании получился в целом неплохой смартфон, который ни похвалить, ни поругать серьезно не получается. Объясняем почему.

Давно мы не видели такой тактильно приятный и компактный по современным меркам аппарат. Что касается фронтальной поверхности Xiaomi Mi 11 Lite, то за нее наше почтение инженерам и дизайнерам: рамки тонкие на уровне флагманов. Экран тут тоже зачетный 10-битный с одной обязательной чертой — повышенной герцовкой. Здесь предложили 90 Гц. Но есть и проблема, и имя ей ШИМ, при низкой яркости дисплей заметно мерцает, а специального режима, снижающего этот эффект, не «завезли». Все же компания явно пыталась сэкономить и вписать смартфон в заданный бюджет, отсюда и упрощения.

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В Xiaomi Mi 11 Lite установили вполне приличную для среднего класса платформу Snapdragon 720G. Но это по меркам прошлогоднего уровня. В нынешнем сезоне чип не смотрится так уж выигрышно и не предлагает задела на будущее. В любом случае эта система на чипе все еще не успела устареть и предлагает достаточную для среднего уровня устройств производительность, 90-Гц экран он тянет.

Xiaomi Mi 11 Lite тот случай, когда камеру нельзя причислить к откровенно слабому месту смартфона. Звезд с неба она не хватает, но и конкурентам не уступает. Она снимает на одном уровне с Poco X3 и Redmi Note 10 Pro, которые могут предложить качественные фоточки, но для хорошего результата необходимо много света. Для ночной съемки Xiaomi Mi 11 Lite подходит средне, при недостатке освещения фоточка получается достаточной шумной. И уже по традиции, больше о возможностях и впечатлениях о смартфоне вы узнаете из видео.