Xiaomi Mi 11 Lite: пресс-изображения и цена в Европе

166

Xiaomi Mi 11 Lite в Европе будет стоить от 279 евро и Snapdragon 775G не обещают

В следующий понедельник Xiaomi планирует «разорвать» медиапространство новостями о своих новинках. На этот раз шороху будут наводить Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, а также не исключают того, что компания отчитается, чем завершились ее изыскания в области складных устройств и покажет свой первый мобильник с гибким дисплеем. Может оказаться в обойме новинок и Xiaomi Mi 11 Lite.

﻿

Авторитетный ресурс Winfuture отметился публикацией качественных рендеров Xiaomi Mi 11 Lite, а также раскрыл подробности о новинке. В плане экстерьера — никаких открытий. Смартфон в таком исполнении мы видели и ранее на других изображениях, и совершенно очевидно, что его лепили по образу и подобию Xiaomi Mi 11 в плане дизайна.

Читать также: Xiaomi отчиталась за 4 квартал 2020 года и весь прошлый год: продажи растут и прибыль множится﻿

Выйдет Xiaomi Mi 11 Lite в двух версиях, где одна предложит поддержку сетей пятого поколения, а вторая нет. В первом случае смартфон получит чип Snapdragon 765G, а во втором Snapdragon 732G. Увы, если информация верна, то никакого Snapdragon 775G не ожидается в новинке. Компания предложит чип активно растиражированный в прошлом году. 5G-версия получит 8/128 Гб, а 4G-вариация — 6 Гб оперативки и 64/128 Гб постоянной памяти.

﻿

Все прочие характеристики Xiaomi Mi 11 Lite буду дублироваться в обеих версиях: 6,55-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой 90 Гц, 20 Мп фронталка, батарейка на 4250 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, тройная основная камера 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп и ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.

Xiaomi Mi 11 Lite в 4G-версии будет стоить 279 евро и 329 евро за версии 6/64 Гб и 6/128 Гб соответственно, а за 5G-вариант запросят 399 евро с 6/128 Гб памяти и 429 евро с 8/128 Гб.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: winfuture