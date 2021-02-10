Xiaomi Mi 11T и Redmi K40 Ultra: детали о камерах, дисплеях и чипах

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Xiaomi Mi 11T может стать глобальной версией Redmi K40 Ultra, но с камерой чуть попроще

Второй квартал нынешнего года стал знаковым для Xiaomi, она стала брендом номер два на мировом рынке смартфонов. Компания надеется развить этот успех и готовится со временем повергнуть Samsung. Чтобы победить конкурента Xiaomi нужны интересные новинки и такими могут стать Xiaomi Mi 11T и Redmi K40 Ultra. Информация об этих моделях утекла в сеть.

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По данным сетевых информаторов, Xiaomi Mi 11T получил кодовое имя Amber. Базироваться новинка должна на чипе от MediaTek, предложит 120-герцовый дисплей с соотношением сторон 20:9 и тройную тыльную камеру, где в качестве главного обещают датчик OmniVision OV64B на 64-мегапикселя. Набор модулей основной камеры также включает ультраширик Sony IMX355 и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Для Redmi K40 Ultra в качестве кодового выбрано имя Agate. Как и Xiaomi Mi 11T новинка получит процессор от MediaTek, дисплей с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9. Главное отличие от модели для глобального рынка — ключевой датчик в основной камере. Тут он на 108-мегапикселей. Также есть ширик Sony IMX355 и телефото объектив для 3-кратного оптического зума.

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Источник: telegram