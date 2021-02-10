Xiaomi Mi 12: мощный чип, продвинутая камера и время анонса

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Компания должна представить Xiaomi Mi 12 в декабре и обещают рекорд ко количеству мегапикселей

До анонса Xiaomi Mi 12 еще далеко, но инсайдеры уже взялись за предсказания того, каким будет флагман. Слово взял известный сетевой информатор Digital Chat Station, который сообщил, что ждать анонс Xiaomi Mi 12 стоит в конце года и его кодовое название «2112123АС».

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Вполне предсказуемо, что смартфону приписывают топовый чип нового поколения от Qualcomm и им должен стать 4-нанометровый Snapdragon 895. Флагманским будет и дисплей, который предложит поддержку технологии LTPO, позволяющей адаптировать частоту обновления экрана под тот контент что отображается.

В числе особенностей Xiaomi Mi 12 называют быструю проводную зарядку мощностью не менее 120 Вт и возможность заряжать гаджет по беспроводу на мощности 100 Вт. Если последнее предсказание верно, то беспроводную зарядку на 120 Вт предложит глобальная версия флагмана, тогда как в Китае ее мощность не должна превышать 50 Вт.

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Есть также предсказание, что Xiaomi Mi 12 первым на рынке предложит датчик изображения на 200 Мп с оптическим форматом 1 дюйма. В сенсоре реализуют технологию биннинга пикселей, когда 16 соседних пикселей объединят в один большой для большего захвата света.

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Источник: mydrivers