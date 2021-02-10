Xiaomi Mi 12 получит самую быструю память на рынке

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LPDDR5X появится в Xiaomi Mi 12

JEDEC и подкомитет JC-42.6 недавно объявили о появлении нового типа оперативной памяти LPDDR5X. Это следующий шаг на пути увеличения скорости передачи данных на 33% с 6400 Мбит/с до 8533 Мбит/с. Очевидно, что новый стандарт памяти нацелен на увеличение пропускной способности и уменьшение энергопотребления. Особенно он пригодится в устройствах, предлагающих поддержку сетей пятого поколения.

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Сегодня пришло сообщение, что китайская компания Xiaomi одной из первых возьмет на вооружение LPDDR5X. Первым устройством компании, где ее установят может стать Xiaomi Mi 12. Презентация флагмана может состояться в конце нынешнего года. Хотя не исключено, что смартфон дебютирует в начале следующего года.

Ожидается, что Xiaomi Mi 12 будет построен на базе платформы Snapdragon 895 или Snapdragon 898, в основу которого ляжет архитектура ARMv9 с ядрами Cortex-X2, A710 и A510. И производиться он станет по нормам 4-нанометровой технологии.

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Почти наверняка компания выпустит минимум три версии смартфона, где базовому варианту компанию составят Xiaomi Mi 12 Pro и Xiaomi Mi 12 Ultra. Все лучшее должно достаться последнему из названых смартфонов, который может предложить 200 Мп сенсор в основной камере и быструю зарядку мощностью 200 Вт.

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Источник: gizmochina