Xiaomi Mi Mix 4 показали вживую. И он складной

896

В сеть выложили фоточки прототипа Xiaomi Mi Mix 4 в стиле а-ля Samsung Galaxy Fold

Потихоньку складные смартфоны начнут занимать свою нишу и из разряда диковинных вау-продуктов перейдут в сегмент обыденных. Свои «гибкие» эксперименты проводит и Xiaomi, а результат их она должна показать в этом году. Ожидается, что складной смартфон станет частью линейки Mi Mix и, предположительно, будет именоваться Xiaomi Mi Mix 4. Ходят слухи, что конструкционно он будет следовать линии заданной Samsung Galaxy Fold и сегодня нам предложили взглянуть на него.

В сеть выложили фото прототипа Xiaomi Mi Mix 4, где показан смартфон, чья наружная часть делится на две половинки, одну из которых занимает экран. На внутренней стороне должна быть расположена одна гибкая матрица. «Лицом» смартфон не показали, и он не в рабочем состоянии. На тыльной же стороне установлен прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения.

Читать также: Из-за дефицита чипов Snapdragon Xiaomi сбегает к MediaTek

﻿

Судя по всему, это лишь прототип или инженерный образец. Финальный вариант может отличаться, прежде всего, что касается исполнения камеры. А вот общую концепцию должны сохранить. В коде Mi Code была обнаружена информация о загадочном смартфоне, который должен стать аппаратом премиум-класса и предположительно речь идет о Xiaomi Mi Mix 4.

Читать также: Huami отчиталась, что Xiaomi Mi Band 6 готов к запуску

﻿

Среди его характеристик упоминается платформа Snapdragon 888, 120-герцовая AMOLED‑матрица разрешением QuadHD+, есть фронталка и трехкомпонентная основная камера 48 Мп (ультраширик) + 50 Мп (главный, Sony IMX766) + 48 Мп (телевик, 120-кратный цифровой зум, 15-кратный зум при записи видео, Slow Motion 1920fps). Такими характеристиками вполне может обладать и Xiaomi Mi 11 Ultra, поэтому не стоит спешить приписывать их Mi Mix 4. Но смартфон с такими параметрами у Xiaomi выйдет.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: twitter