Xiaomi Mi Mix Fold прокачают ряд характеристик

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Подэкранная фронталка и ультрабыстрая зарядка станут фишками обновленной версии складного смартфона

После нескольких лет ожиданий, слухов и утечек, в марте нынешнего года вышел складной Xiaomi Mi Mix Fold. В плане технических характеристик он приблизился к максимальным, а также компания особо хваталась тем, что он выдерживает складывание и раскладывание 1 млн раз. И, конечно же, ценник установили ниже, чем у конкурентов. Дело все в том, что Xiaomi Mi Mix Fold стал историей только для рынка Китая и нам остается только догадываться, как он показал в себя в условиях повседневной эксплуатации с течением времени.

В любом случае останавливаться на достигнутом компания не намерена. По данным китайского информатора, Xiaomi работает над усовершенствованным вариантом Mi Mix Fold, который по своим изменениям не дотягивает до того, чтобы стать вторым поколением складного смартфона компании.

По его данным, обновленный аппарат предложит два дисплея с повышенной герцовкой, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, подэкранную фронтальную камеру (возможно, под гибким дисплеем) и быструю зарядку мощностью 120 Вт. Для сравнения, повышенную частоту обновления предложили только в экране на внешней стороне Xiaomi Mi Mix Fold и фронталка тут была совершенно обычная. Емкость же аккумулятора составила 5020 мАч, но мощность быстрой зарядки была ограничена 67 Вт.

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Время выхода обновленного варианта Xiaomi Mi Mix Fold названо не было, но, предположительно, его покажут до конца года. Ранее сетевые информаторы давали прогноз, что Xiaomi должна выпустить еще один складной смартфон в 2021 году.

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Источник: androidauthority