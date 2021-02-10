Xiaomi Mi Pad 5 выходит на глобальный рынок

793

Компания будет продавать за пределами домашнего рынка версию с Snapdragon 860

Рынок планшетов пережил всплеск интереса в прошлом году из-за пандемии и самоизоляции. Повышенный спрос на данный вид электроники заставил производителей взглянуть на этот сегмент вновь. Вспомнила о том, что есть навыки создания планшетов компания Xiaomi, которая решила обновить линейку Mi Pad. В прошлом месяце она представила Xiaomi Mi Pad 5 на рынке Китая, а сегодня пришла очередь ему выйти на глобальный рынок.

За пределами Китая решено продавать Xiaomi Mi Pad 5 в его младшей версии без поддержки сетей пятого поколения на базе Snapdragon 860. Планшет обладает 6 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, 11-дюймовым экраном разрешением 2560х1600 точек и частотой обновления 120 Гц.

Фронтальная камера у Xiaomi Mi Pad 5 на 8 Мп, на тыльной стороне датчик на 13 Мп, предложили четыре динамика и аккумулятор емкостью 8720 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой. Устройство предлагает поддержку Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и стилуса. Руководит работой планшета фирменная оболочка MIUI for Pad.

Цена Xiaomi Mi Pad 5 довольно бодрая за пределами Китая — 349 евро за модификацию с 6/128 Гб памяти, а за версию с 6/256 Гб запросили 399 евро. Для сравнения в Китае за планшет в таком исполнении просят $308 и $355 соответственно.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: mi.com