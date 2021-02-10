Xiaomi Mi Smart Band 6 приходит на рынок Европы с NFC

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Предсказуемо за пределами Китая решено продавать версию с NFC, но и ценник при этом не самый дружелюбный

Фитнес-браслеты Mi Band от Xiaomi были и остаются одними из самых доступных решений в своем сегменте. Правда, если ранее устройства компании были уникальны в своем роде, то сейчас на рынке уже есть альтернативные решения. В качестве одного из таких примеров конкурентов можно назвать Realme Band 2, представленный буквально сегодня.

Тем не менее, за плечами Xiaomi имя, опыт и одно из лучших соотношений цена/качество/функциональность. Встречайте Xiaomi Mi Smart Band 6, который только спустя полгода с момента анонса в Китае добрался до глобального рынка. Браслет эволюционировал и получил целый ряд улучшений.

Среди сильных сторон Xiaomi Mi Smart Band 6 стоит выделить большой AMOLED-дисплей с яркостью 450 нит и плотностью точек 326 ppi, автономность до 14 дней, магнитную зарядку и датчик мониторинга уровня кислорода в крови. А для тех, кто ведет активный образ жизни, количество режимов физической активности довели до 30. Сам браслет способен распознать 6 тренировок и для работы с браслетом не обойтись без приложения Mi Fit.

Браслет измеряет сердцебиение и мониторит сон — быстрый, глубокий и REM. Попутно есть возможность оценить качество дыхания во сне. Xiaomi сотрудничает с Mastercard, поэтому на глобальный рынок Xiaomi Mi Band 6 выходит в версии с NFC для бесконтактных платежей. Еще одна фича браслета — поддержка голосового ассистента Amazon Alexa.

В Европе за Xiaomi Mi Smart Band 6 запросили 54,90 евро или $65.

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Источник: mi.com