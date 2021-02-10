Xiaomi Mix Fold 3 изнутри: сверхтонкие аккумуляторы, новый дизайн шарнира и платы

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Толщина аккумуляторов всего 2,39 мм и 2,88 мм

YouTube-канал WekiHome уже успел разобрать новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 и продемонстрировать искусную работу создавших его инженеров.



После удаления лотка для SIM-карты и снятия задней панели был осторожно снят экран. После удаления наклеек, батарей, крышек, кабелей и других элементов, можно увидеть материнскую плату и систему из четырех камер Leica.



Аккумуляторы емкостью 2580 мАч и 2200 мАч удивительно тонкие, всего 2,39 мм и 2,88 мм. Благодаря сверхмалым размерам батарей удалось добиться толщины смартфона 5,26 мм.



Новый запатентованный шарнир состоит из большого количества деталей и весит 23,4 г – несколько больше предыдущего, несмотря на меньшую толщину.

Источник: GSMArena