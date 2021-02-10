Xiaomi начнет производить смартфоны в Аргентине

396

Она расширяет географию производства

Большинство продуктов, которыми Xiaomi зарабатывает себе на жизнь, производятся в Китае. Наладила она выпуск гаджетов еще в Индии. По мере того как доля на рынке и амбиции компании растут, Xiaomi работает над расширением своей производственной географии и в будущем начнет выпуск своих смартфонов в Аргентине. Для организации производства компания инвестирует около $1 млн.

На данный момент продукция Xiaomi официально представлена более чем в 100 странах и регионах. Не так давно она вышла на рынок Аргентины и предложила первые три модели: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10s. Последняя модель стала одной из популярных на рынке, и компания видит перспективы для себя здесь. Вплоть до того, чтобы наладить выпуск собственных смартфонов.

Читать также: Сколько будет стоить Redmi K50. Спойлер: адекватно﻿

Строить завод с нуля Xiaomi не планирует. Выпуск смартфонов намерены наладить на площадях одной из фабрик компании Etercor. Кстати, эта же компания производит смартфоны Nokia, созданием которых сейчас занята HMD Global. Что касается смартфонов Xiaomi, произведенных в Аргентине, то они будут иметь соответствующую маркировку, где произведены. Скорее всего, продаваться они будут тут же и экспортироваться их в другие страны не станут.

Читать также: Xiaomi 12 Ultra предложит все лучшее от компании

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: sohu