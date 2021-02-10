Xiaomi: нам нужны ваши предложения по усовершенствованию MIUI

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Компания решила наладить обратную связь с пользователями Global ROM MIUI, но в итоге высказаться многим так и не дала

Терпение фанатов Xiaomi на глобальном рынке иссякло. Поэтому на прошлой неделе стартовал сбор подписей под петицией, в которой компанию призвали изменить подход к развитию глобальной версии MIUI. Причиной ее появления стало то, что масштаб недовольства достиг своей критической точки. Целому ряду пользователей надоело пользоваться устройствами Xiaomi, где прошивка MIUI изобилует багами и ошибками. А еще разработчики ставят в привилегированное положение китайских пользователей, предлагая на глобальном рынке урезанный функционал прошивки.

Xiaomi дала ответ. Оказывается, компания еще только находится на этапе познания предпочтений пользователей на глобальном рынке. Она не отказывается от того, что в MIUI есть проблемы, но она исправляет их и для этого необходимо время. Основная риторика ответа сводилась к необходимости проявить терпение. Но вот сколько еще проявлять снисхождение — сказано не было.

А еще Xiaomi пообещала улучшить обратную связь с фанатами и первый шаг в этом направлении она сделала. На своем официальном форуме она опубликовала анкету, в которой просила пользователей высказать свое мнение, какие новшества и функции они хотели бы увидеть в Global ROM MIUI. Кроме того, предлагалось высказаться на тему того, какую ошибку компании стоит исправить в первую очередь и какие в целом есть проблемы.

Если вы горите желанием заполнить анкету и рассказать о своей «боли», то вынуждены разочаровать. Компания закрыла опрос. И это при условии, что сама анкета появилась в сообществе только 2 июня и уже 4 июня компания свернула опрос, посчитав, что собрала достаточное количество отзывов.

Вряд ли за такой короткий срок принять участие в опросе могло большое количество пользователей. Само сообщение об организации опроса просмотрели чуть более 50 тысяч пользователей, а сколько из них действительно проголосовали — неизвестно. Учитывая то, что за пределами Китая существует многомиллионная армия пользователей устройств Xiaomi, компании стоило бы отвести больше времени на опрос, чтобы собрать как можно больше отзывов.

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Источник: mi.com