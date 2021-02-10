Xiaomi неожиданно выпустила глобальное обновление Android 14 для своих смартфонов в статусе открытого тестирования

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фанаты xiaomi на глобальном рынке – радуйтесь

Компания Xiaomi начала выпуск глобальной бета-версии обновления для Android 14 для смартфонов Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 12T, даже не дождавшись официального релиза новой версии зеленой работы.

Пользователи этих устройств уже могут получить обновления путем загрузки через настройки MIUI. Xiaomi 13 и 13 Pro обновляются до MIUI-V14.0.2.0.UMCMIXM и MIUI-V14.0.2.0.UMBMIXM соответственно. Для Xiaomi 12T вышла версия MIUI-V14.0.4.0.ULQMIXM.

Поскольку Android 14 выпущена только в бета-версии, как и данная версия MIUI в ней возможны определенные ошибки. Пользователям рекомендуется посылать обратную связь разработчикам и в случае серьезных проблем вернуться на стабильную версию Android 13.

Это важный шаг вперед для Xiaomi, поскольку своевременное обновление своих смартфонов это очень важно для репутации бренда. Еще бы они над стабильностью своих прошивок работали, потому что даже стабильные версии MIUI часто бывают нестабильными.

Источник - xiaomiui