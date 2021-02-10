Xiaomi о будущем: Apple как ориентир, поток инвестиций и премиум наше все

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Xiaomi подтвердила свои амбиции на высокие места в премиальном сегменте

Вчера основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo опубликовал любопытный пост, касающийся будущего компании. Он завил, что на днях в Xiaomi Group состоялась первая в году Тигра встреча — «семинар по стратегии высокого класса».

Тот путь, который выбирает компания — это путь роста, «а также битва не на жизнь, а на смерть для развития Xiaomi». Интересно, что китайцы и не пытаются скрыть того, что маяком для них является Apple. Не Samsung, которая лидирует на рынке, а именно концерн из Купертино. Лэй Цзюнь заявил, что «продукт и опыт должны быть полностью сравнимы с iPhone и цель стать лидером на внутреннем рынке сотовых телефонов высокого класса в течение трех лет. Дорога в премиум не может быть достигнута за одну ночь, мы должны кусать зеленые холмы и не расслабляться, сохранять долгосрочную стратегическую решимость и непрерывные инвестиции, а также решительно реализовывать план исследований и разработок, рассчитанный на 5 лет и предусматривающий инвестиции в размере 100 млрд».

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Чтобы добиться намеченной цели, Xiaomi готовится выпустить минимум три премиальных смартфона в этом году. По данным сетевого информатора Digital Chat Station, речь идет о складном смартфоне, модели с подкэранной камерой и камерофоне. По всей видимости, нас ждет выход Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Mix 5 и Xiaomi 12 Ultra. Но не исключено, что последний может выйти, как Xiaomi Mix 5 Pro.

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Источник: sparronews