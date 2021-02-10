Xiaomi показала четыре глобалки Redmi Note 11: бюджетные хиты?

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Сегодня Xiaomi провела презентацию, посвященную запуску линейки Redmi Note 11 на глобальном рынке. Компания представила четыре модели, которые призваны упрочить ее положение в среднеценовом сегменте. На текущий момент имеется несколько различных моделей серии Redmi Note 11, представленных для разных рынков. По части процессора, диагонали дисплеев и набора камер модели разнятся, а вот в плане поддержки быстрой зарядки, типов панелей, используемых датчиков изображения они сходны.

Для запуска на глобальном рынке компания отобрала 4 модели: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11S. В целом все четыре новинки имеют между собой ряд сходных черт, отличаясь экранами, камерами, аппаратными платформами, объемом памяти и скоростью быстрой зарядки.

В когорте новинок оказался Redmi Note 11S, который предлагает чипсет Helio G96, 90-герцовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,43 дюйма, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Сканер отпечатков пальцев встроили в клавишу питания на боковой грани, предложили 16 Мп фронтальную камеру, NFC, парочку динамиков, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Основная камера Redmi Note 11S насчитывает четыре датчика, где главный 108 Мп Samsung ISOCELL HM2, а ассистируют ему ширик на 8 Мп и парочка сенсоров по 2 Мп для анализа глубины и макросъемки. К числу преимуществ смартфона стоит отнести независимый слот для карт microSD. Оперативной памяти предложили 6/8 Гб и постоянной 64/128 Гб.

Redmi Note 11 поставляется с чипом Snapdragon 680, селфи-камерой на 13 Мп и 4/6 Гб оперативной памяти. На тыльной стороне предложили сет из четырех датчиков: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Все прочие параметры дублируют те, которые предлагает Redmi Note 11S.

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При взгляде на характеристики Redmi Note 11 Pro, прежде всего, бросается в глаза то, что «сердцем» прошки стал тот же чипсет, который лежит в основе Redmi Note 11S. Сходны новинки и камерами: фронтальная 16 Мп и четверная тыльная 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. При этом у Redmi Note 11 Pro дисплей с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма, а мощность быстрой зарядки довели до 67 Вт. В отличие от Redmi Note 11 и Redmi Note 11S лоток для microSD сделали гибридным.

Redmi Note 11 Pro 5G стал версией «прошки» с поддержкой сетей пятого поколения, но при этом производитель не только предложил другую аппаратную платформу, но и «ампутировал» датчик глубины в основной камере. В качестве чипа тут предложили Snapdragon 695, изготовленный с применением 6-нанометровой технологии. Прочие характеристики идентичным тем, что предлагает Redmi Note 11 Pro.

Продажи Redmi Note 11S и Redmi Note 11 стартуют в январе, а Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G появятся на прилавках магазинов в феврале. Redmi Note 11 Pro 5G только 16 и 17 февраля на AliExpress будут предлагать со скидкой, так, за версию с 6/64 Гб запросят $299, модификации с 6/128 Гб и 8/128 Гб обойдутся в $329 и $349 соответственно. Будет возможность немного сэкономить и на покупке Redmi Note 11, который только 28-29 января на AliExpress можно будет урвать за $159 за младшую версию, вариации с 4/128 Гб и 6/128 Гб будут продавать за $179 и $199. ﻿