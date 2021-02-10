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Xiaomi показала четыре глобалки Redmi Note 11: бюджетные хиты?

26.01.2022 3405 1

Сегодня Xiaomi провела презентацию, посвященную запуску линейки Redmi Note 11 на глобальном рынке. Компания представила четыре модели, которые призваны упрочить ее положение в среднеценовом сегменте. На текущий момент имеется несколько различных моделей серии Redmi Note 11, представленных для разных рынков. По части процессора, диагонали дисплеев и набора камер модели разнятся, а вот в плане поддержки быстрой зарядки, типов панелей, используемых датчиков изображения они сходны.

 

Xiaomi показала четыре глобалки Redmi Note 11: бюджетные хиты? – фото 1

 

Для запуска на глобальном рынке компания отобрала 4 модели: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11S. В целом все четыре новинки имеют между собой ряд сходных черт, отличаясь экранами, камерами, аппаратными платформами, объемом памяти и скоростью быстрой зарядки.

 

 

Xiaomi показала четыре глобалки Redmi Note 11: бюджетные хиты? – фото 2

 

В когорте новинок оказался Redmi Note 11S, который предлагает чипсет Helio G96, 90-герцовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,43 дюйма, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Сканер отпечатков пальцев встроили в клавишу питания на боковой грани, предложили 16 Мп фронтальную камеру, NFC, парочку динамиков, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

 

Xiaomi показала четыре глобалки Redmi Note 11: бюджетные хиты? – фото 3

 

Основная камера Redmi Note 11S насчитывает четыре датчика, где главный 108 Мп Samsung ISOCELL HM2, а ассистируют ему ширик на 8 Мп и парочка сенсоров по 2 Мп для анализа глубины и макросъемки. К числу преимуществ смартфона стоит отнести  независимый слот для карт microSD. Оперативной памяти предложили 6/8 Гб и постоянной 64/128 Гб.

 

Redmi Note 11 поставляется с чипом Snapdragon 680, селфи-камерой на 13 Мп и 4/6 Гб оперативной памяти. На тыльной стороне предложили сет из четырех датчиков: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Все прочие параметры дублируют те, которые предлагает Redmi Note 11S.

 

Xiaomi показала четыре глобалки Redmi Note 11: бюджетные хиты? – фото 4﻿

 

При взгляде на характеристики Redmi Note 11 Pro, прежде всего, бросается в глаза то, что «сердцем» прошки стал тот же чипсет, который лежит в основе Redmi Note 11S. Сходны новинки и камерами: фронтальная 16 Мп и четверная тыльная 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. При этом у Redmi Note 11 Pro дисплей с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма, а мощность быстрой зарядки довели до 67 Вт. В отличие от Redmi Note 11 и Redmi Note 11S лоток для microSD сделали гибридным.

 

Redmi Note 11 Pro 5G стал версией «прошки» с поддержкой сетей пятого поколения, но при этом производитель не только предложил другую аппаратную платформу, но и «ампутировал» датчик глубины в основной камере. В качестве чипа тут предложили Snapdragon 695, изготовленный с применением 6-нанометровой технологии. Прочие характеристики идентичным тем, что предлагает Redmi Note 11 Pro.

 

Xiaomi показала четыре глобалки Redmi Note 11: бюджетные хиты? – фото 5

 

Продажи Redmi Note 11S и Redmi Note 11 стартуют в январе, а Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G появятся на прилавках магазинов в феврале. Redmi Note 11 Pro 5G только 16 и 17 февраля на AliExpress будут предлагать со скидкой, так, за версию с 6/64 Гб запросят $299, модификации с 6/128 Гб и 8/128 Гб обойдутся в $329 и $349 соответственно. Будет возможность немного сэкономить и на покупке Redmi Note 11, который только 28-29 января на AliExpress можно будет урвать за $159 за младшую версию, вариации с 4/128 Гб и 6/128 Гб будут продавать за $179 и $199. ﻿

 

Хар-ки

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 

RedmiNote 11 Pro

RedmiNote 11 Pro 5G

 

Размеры и вес

 

159,87x73,87х8,09мм,179 грамм

 

164,19х76,1х8,12 мм, вес – 202 грамма

Дисплей

6,43", AMOLED, 2400х1080 пикселей, 90 Гц, тач 180 Гц, 1000нит, DCI-P3

6,67", AMOLED, 2400х1080 пикселей, 120 Гц,частота отклика тача 360 Гц, DCI-P3, 1200 нит

Операционная система

MIUI 13 Android 11

 

 

Платформа

Helio G96 (4xCortex-A55, 4хCortex-A76, 2,05 ГГц), 64 бит, 12 нм

Snapdragon 680, 8 ядер Kryo 265, 2,4 Ггц, 64 бит, 6 нм

Helio G96 (4xCortex-A55, 4хCortex-A76, 2,05 ГГц), 64 бит, 12 нм

Snapdragon 695, 8 ядер Kryo 660, 2,2 Ггц, 64 бит, 6 нм

Оперативная память

6/8 Гб LPDDR4x

4/6 Гб, LPDDR4x

6/8 Гб LPDDR4x

Постоянная память

64/128Гб, UFS 2.2

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0,  NFC, слот для двух SIM карт, отдельный лоток для microSD

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 NFC, SIM 1 – Hybrid (SIM или microSD)

Навигация

GPS/ГЛОНАС

Датчики и разъемы

встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, приближения, датчик освещенности, USBType-C

 

Основная камера

- 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2)

- 8 Мп (ультраширик)

- 2 Мп (макросенсор)

- 2 Мп (датчик глубины)

- 50 Мп (f/1.8)

- 8 Мп (ультраширик. f/2.2)

- 2 Мп (макросенсор)

- 2 Мп (датчик глубины)

- 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2)

- 8 Мп (ультраширик)

- 2 Мп (макросенсор)

- 2 Мп (датчик глубины)

- 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2)

- 8 Мп (ультраширик)

- 2 Мп (макросенсор)

Фронтальная камера

16 Мп

13 Мп

16 Мп

 

Аккумулятор

 

5000 мАч, 33 Вт

 

5000 мАч, 67 Вт (50% за 15 минут)

 Цвета

серый, голубой, белый

серый, два оттенка синих

серый, голубой, белый

Звук

два динамика, 3,5 мм разъем для наушников

 

Цена

6/64 Гб — $249

6/128 Гб — $279

8/128 Гб — $299

4/64 Гб — $179

4/128 Гб — $199

6/128 Гб — $229

6/64 Гб — $299

6/128 Гб — $329

8/128 Гб — $349

6/64 Гб — $329

6/128 Гб — $349

8/128 Гб — $379
             
Redmi Note 11 Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11S
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.01.2022

Комментарии

Vino 0
И... Где то что презентуют за 349$ где новшества, корпус?
26.01.2022 16:06

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