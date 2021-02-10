Xiaomi показала четыре глобалки Redmi Note 11: бюджетные хиты?
Сегодня Xiaomi провела презентацию, посвященную запуску линейки Redmi Note 11 на глобальном рынке. Компания представила четыре модели, которые призваны упрочить ее положение в среднеценовом сегменте. На текущий момент имеется несколько различных моделей серии Redmi Note 11, представленных для разных рынков. По части процессора, диагонали дисплеев и набора камер модели разнятся, а вот в плане поддержки быстрой зарядки, типов панелей, используемых датчиков изображения они сходны.
Для запуска на глобальном рынке компания отобрала 4 модели: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11S. В целом все четыре новинки имеют между собой ряд сходных черт, отличаясь экранами, камерами, аппаратными платформами, объемом памяти и скоростью быстрой зарядки.
В когорте новинок оказался Redmi Note 11S, который предлагает чипсет Helio G96, 90-герцовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,43 дюйма, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Сканер отпечатков пальцев встроили в клавишу питания на боковой грани, предложили 16 Мп фронтальную камеру, NFC, парочку динамиков, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.
Основная камера Redmi Note 11S насчитывает четыре датчика, где главный 108 Мп Samsung ISOCELL HM2, а ассистируют ему ширик на 8 Мп и парочка сенсоров по 2 Мп для анализа глубины и макросъемки. К числу преимуществ смартфона стоит отнести независимый слот для карт microSD. Оперативной памяти предложили 6/8 Гб и постоянной 64/128 Гб.
Redmi Note 11 поставляется с чипом Snapdragon 680, селфи-камерой на 13 Мп и 4/6 Гб оперативной памяти. На тыльной стороне предложили сет из четырех датчиков: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Все прочие параметры дублируют те, которые предлагает Redmi Note 11S.
При взгляде на характеристики Redmi Note 11 Pro, прежде всего, бросается в глаза то, что «сердцем» прошки стал тот же чипсет, который лежит в основе Redmi Note 11S. Сходны новинки и камерами: фронтальная 16 Мп и четверная тыльная 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. При этом у Redmi Note 11 Pro дисплей с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма, а мощность быстрой зарядки довели до 67 Вт. В отличие от Redmi Note 11 и Redmi Note 11S лоток для microSD сделали гибридным.
Redmi Note 11 Pro 5G стал версией «прошки» с поддержкой сетей пятого поколения, но при этом производитель не только предложил другую аппаратную платформу, но и «ампутировал» датчик глубины в основной камере. В качестве чипа тут предложили Snapdragon 695, изготовленный с применением 6-нанометровой технологии. Прочие характеристики идентичным тем, что предлагает Redmi Note 11 Pro.
Продажи Redmi Note 11S и Redmi Note 11 стартуют в январе, а Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G появятся на прилавках магазинов в феврале. Redmi Note 11 Pro 5G только 16 и 17 февраля на AliExpress будут предлагать со скидкой, так, за версию с 6/64 Гб запросят $299, модификации с 6/128 Гб и 8/128 Гб обойдутся в $329 и $349 соответственно. Будет возможность немного сэкономить и на покупке Redmi Note 11, который только 28-29 января на AliExpress можно будет урвать за $159 за младшую версию, вариации с 4/128 Гб и 6/128 Гб будут продавать за $179 и $199.
|
Хар-ки
|
Redmi Note 11S
|
Redmi Note 11
|
RedmiNote 11 Pro
|
RedmiNote 11 Pro 5G
|
Размеры и вес
|
159,87x73,87х8,09мм,179 грамм
|
164,19х76,1х8,12 мм, вес – 202 грамма
|
Дисплей
|
6,43", AMOLED, 2400х1080 пикселей, 90 Гц, тач 180 Гц, 1000нит, DCI-P3
|
6,67", AMOLED, 2400х1080 пикселей, 120 Гц,частота отклика тача 360 Гц, DCI-P3, 1200 нит
|
Операционная система
|
Платформа
|
Helio G96 (4xCortex-A55, 4хCortex-A76, 2,05 ГГц), 64 бит, 12 нм
|
Snapdragon 680, 8 ядер Kryo 265, 2,4 Ггц, 64 бит, 6 нм
|
Helio G96 (4xCortex-A55, 4хCortex-A76, 2,05 ГГц), 64 бит, 12 нм
|
Snapdragon 695, 8 ядер Kryo 660, 2,2 Ггц, 64 бит, 6 нм
|
Оперативная память
|
6/8 Гб LPDDR4x
|
4/6 Гб, LPDDR4x
|
6/8 Гб LPDDR4x
|
Постоянная память
|
64/128Гб, UFS 2.2
|
Беспроводные интерфейсы
|
Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, слот для двух SIM карт, отдельный лоток для microSD
|
Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 NFC, SIM 1 – Hybrid (SIM или microSD)
|
Навигация
|
GPS/ГЛОНАС
|
Датчики и разъемы
|
встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, приближения, датчик освещенности, USBType-C
|
Основная камера
|
- 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2)
- 8 Мп (ультраширик)
- 2 Мп (макросенсор)
- 2 Мп (датчик глубины)
|
- 50 Мп (f/1.8)
- 8 Мп (ультраширик. f/2.2)
- 2 Мп (макросенсор)
- 2 Мп (датчик глубины)
|
- 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2)
- 8 Мп (ультраширик)
- 2 Мп (макросенсор)
- 2 Мп (датчик глубины)
|
- 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2)
- 8 Мп (ультраширик)
- 2 Мп (макросенсор)
|
Фронтальная камера
|
16 Мп
|
13 Мп
|
16 Мп
|
Аккумулятор
|
5000 мАч, 33 Вт
|
5000 мАч, 67 Вт (50% за 15 минут)
|
Цвета
|
серый, голубой, белый
|
серый, два оттенка синих
|
серый, голубой, белый
|
Звук
|
два динамика, 3,5 мм разъем для наушников
|
Цена
|
6/64 Гб — $249
6/128 Гб — $279
8/128 Гб — $299
|
4/64 Гб — $179
4/128 Гб — $199
6/128 Гб — $229
|
6/64 Гб — $299
6/128 Гб — $329
8/128 Гб — $349
|
6/64 Гб — $329
6/128 Гб — $349
8/128 Гб — $379
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