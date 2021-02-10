Xiaomi представит конкурента Realme GT Neo в конце апреля

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Игрофон Redmi будет представлен в конце апреля

Две недели назад состоялась премьера Realme GT Neo, ставшего первым смартфоном в мире с чипом Dimensity 1200. До сегодняшнего дня он так и нет утратил этот статус, но быть единственным в своем роде ему осталось недолго. Сегодня Redmi объявила, что в конце апреля она намерена выпустить свой первый игровой смартфон.

Напомним, что еще в январе глава Redmi объявил о желании создать аппарат для геймеров, а чуть позже стало известно, что в его основу ляжет чип Dimensity 1200. При его создании компания преследовала цель предложить аппарат флагманского уровня для большого количества геймеров по оптимальной цене. С каким именем новинка выйдет на рынок, информации нет. Известно лишь, что кодовое название устройства Ares (греческий бог войны).

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Напомним, что процессор Dimensity 1200 построен с применением норм 6-нанометрового техпроцесса от TSMC и рост производительности по сравнению с Dimensity 1000+ составил 22%. В состав чипа входит одно производительное ядро Cortex-A78 с пиковой частотой 3,0 ГГц, еще три аналогичных ядра, но разогнанные до частоты 2,6 ГГц, а также квартет ядер Cortex-A55, работающих на частоте 2,0 ГГц. Чипсет обеспечивает поддержку дисплеев с частотой обновления 168 ГГц и за обработку графики отвечает Mali-G77 MC9.

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Источник: mydrivers