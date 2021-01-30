Xiaomi придумала смартфон со съемной камерой

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Запатентован смартфон Xiaomi, где камеру можно снять

Идея модульного смартфона, который как конструктор, можно собрать исходя из собственных желаний или существующих комплектующих, витает в головах инженеров уже достаточно давно. Среди нашумевших проекты Phoneblok и Project Ara, которые поражали своей креативностью и многие потирали руки в предвкушении, что в будущем им дадут возможность купить базовое устройство, а потом посредством дополнительных модулей можно будет конструировать мобильник своей мечты.

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Однако все громкие проекты так в итоге и не обрели своего коммерческого воплощения. Но это не означает, что сама идея заменяемых комплектующих похоронена. Так, в сети появился патент Xiaomi, где показан смартфон с «отстегивающейся» камерой. Ее можно отсоединять от корпуса и на высвободившееся посадочное место устанавливать другие объективы. Или же при необходимости камеру можно отсоединить и установить на передней панели для создания селфи или ведения видеоконференции.

Технические нюансы такого решения не сообщаются. Предполагается, что крепится модуль будет посредством магнитов и внутри установят модуль для беспроводной передачи данных. Дойдет ли дело до коммерческой реализации идеи — большой вопрос. На данном этапе это не более чем фантазии на тему, каким может быть мобильник будущего.

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Источник: mydrivers