Xiaomi рассказала почему устройства с чипами MediaTek обновляются медленнее и почему это неплохо

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У MediaTek меньше ресурсов сделать все быстро

Есть немало тех, кто не имеет ничего против чипов MediaTek. Но те «кто в теме» сетуют на то, что устройства с процессорами от тайваньского чипмейкера обновляются медленнее до актуальной версии Android, чем модели на Snapdragon. Такой дисбаланс не нравится пользователям, и исполнительный директор Xiaomi Ли Мин решил пояснить почему так происходит и вступился за MediaTek.

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По утверждению Ли Мин, задержки за Google тут нет. Компания одновременно предоставляет необходимый код MediaTek и Qualcomm, чтобы они могли заранее начать подготовку к последующим обновлениям Android. «Это действительно экономит значительное количество времени по сравнению с тем, чтобы сделать код доступным после стабильного выпуска Android», - заявляет Ли Мин.

Но проблема в том, что Qualcomm — это гигант, который обладает огромным штатом специалистов. Несколько команд могут быстро включиться в работу и оперативно добавить пакеты, необходимые для процесса обновления. Тогда как в MediaTek для этой работы привлечено меньшее количество специалистов. Им приходится поэтапно адаптировать код под свои процессоры, а это занимает немало времени. Как итог — смартфоны с чипами MediaTek попадают во вторую или третью волну обновлений.

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Такой подход MediaTek исполнительный директор Xiaomi назвал «неизбежным выбором». Но при этом он отметил, что в таком поэтапном «пакетном обновлении» есть свое преимущество. Специалисты компании могут выявить на ранних этапах адаптации кода для первой волны чипов ошибки и баги, которые будут исправлены, и они затронут меньшее количество устройств. Одновременный и быстрый выпуск обновлений от Qualcomm чреват тем, что будут допущены ошибки, которые могут затронуть большое количество смартфонов.

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Источник: gizmochina