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Xiaomi Redmi 12 прошел сертификацию FCC

26.04.2023 41 0

Продолжение истории с переодеванием или новый смартфон?

Xiaomi Redmi 12 был сертифицирован FCC 18 апреля. Информации о будущем бюджетном устройстве пока немного.   Инсайдер Kacper Skrzypek Twitter сообщил, что Redmi 12 имеет процессор MediaTek Helio G88 и номер модели "23053RN02Y".

 

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Если вы думаете, что Redmi 12 – совершенно новый телефон, вы ошибаетесь, поскольку Redmi 10 двухлетней давности имеет тот же процессор. Недавно мы видели примеры превосходного превращения старых смартфонов компании в новые.

 

Ярким примером стала модель Redmi Note 12 Pro 4G, которая на практике оказалась ребрендингом Redmi Note 10 Pro с очень незначительными улучшениями. Кризис на мобильном рынке заставляет компании оптимизировать затраты на разработку новых моделей, и бюджетные смартфоны выпускаются по остаточному принципу.

 

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Redmi Note 12 Pro 4G

Дешевые смартфоны и до этого немного приостановили развитие в последнее время, а кризис на рынке еще больше ударил по этим устройствам. Будем ждать новых подробностей, возможно разница будет в каких-то других характеристиках и мы зря наговариваем на компанию.

 

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Источник: xiaomiui

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 26.04.2023

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Xiaomi Redmi 12 прошел сертификацию FCC