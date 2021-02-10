Xiaomi Redmi 9A – классический недорогой смартфон для повседневных нужд

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БОЛЬШОЙ АККУМУЛЯТОР И БЫСТРЫЙ ПРОЦЕССОР﻿﻿

Смартфон Xiaomi Redmi 9A был добротным и сбалансированным во время своего выхода, а теперь со значительными скидками и на распродажах может оказаться настоящей находкой. Аккуратный дизайн Редми 9 а и его мощный 8-ядерный процессор в сочетании с вместительным аккумулятором и неприхотливым для потребления энергии дисплеем делают его неплохим вариантом рабочего смартфона.



Пластиковый корпус Redmi 9A качественно собран, плотно подогнанные детали не имеют люфтов, задняя крышка практически не прогибается. Смартфон хорошо держит усилие на гибку. Наружное покрытие корпуса приятно на ощупь. Кнопки хорошо срабатывают и не шатаются.

Программное обеспечение Redmi 9A основано на Android 10. Интерфейс MIUI хорошо известен многим пользователям, имеет дополнительные настройки и широкие возможности кастомизации.



Восьмиядерный процессор Mediatek Helio G25 состоит из ядер Cortex-A53 (4х 2 ГГц и 4х 1,5 ГГц). Видео воспроизводит графический чип PowerVR GE8320. Смартфон выпускался со следующими конфигурациями памяти:

2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ накопитель

3 ГБ, 32 ГБ

4 ГБ, 64 ГБ

4 ГБ, 128 ГБ

6 ГБ, 128 ГБ



Экран 6,53 дюйма с матрицей IPS имеет разрешение 720 x 1600 пикселей и типичную яркость 400 нит. Дисплей занимает 81% передней плоскости смартфона. Цветопередача гармоничная и натуральная.



Камеры Redmi 9A чисто номинальны, но 13 МП основная камера с диафрагмой f/2.2 основной сенсор и 5 МП селфикамера поддерживают HDR. Максимальное разрешение снимков в формате 4:3 равно 4160х3120 точек. Обе камеры обеспечивают хорошее качество снимков при хорошем освещении. Фото яркие и насыщенные цветами. Съемка видео возможна в разрешении 1080p/30 к/с для обеих камер.



Важным преимуществом является наличие двух слотов для SIM-карт. Смартфон оснащен следующими средствами беспроводной связи:

Wi-Fi 802.11 b/g/n с Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0 с A2DP и LE

GPS, GLONASS, BDS

GSM/HSPA/LTE (4G)



Из физических разъемов Xiaomi Redmi 9A имеет microUSB 2.0 с OTG и 3,5 мм аудиоразъем – неплохое дополнение в современности, когда этот интерфейс на смартфонах исчезает.



Xiaomi Redmi 9A оснащен литий-полимерным аккумулятором на 5000 мАч. Комплектное зарядное устройство заряжает батарею мощностью 10 Вт. Такой аккумулятор обеспечит смартфону длительное время автономной работы.



В совокупности характеристики Redmi 9A делают из смартфона неплохой рабочий аппарат для повседневных нужд, заряд батареи которого не истечет в неудобное время.