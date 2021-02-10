Xiaomi создала портативный аккумулятор специально для iPhone c Lightning

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iPhone предлагают заряжать при помощи пауэрбанка от Xiaomi

У Xiaomi почти все отлично. Ее продукты в топах продаж, интерес потребителей к ее гаджетам высок, она впервые в своей истории вошла в тройку крупнейших смартфоностроителей и неплохо зарабатывает на своих продуктах. Несмотря на высокий темп развития, Xiaomi далеко до Apple, которую она «спит и видит» как обойти. А пока заветная мечта не осуществима, почему бы не заработать на популярности iPhone?

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Китайская компания не увидела ничего постыдного в том, чтобы выпустить внешний аккумулятор специально для iPhone 12. Новинка получила замысловатое название IDMIX P10 Pro, и ее емкость составила 10000 мАч. А этого остаточно, чтобы «дозаправить» iPhone 12 трижды от 0 до 100%. Конечно же, тут предложили парочку коннекторов Lightning-USB-C для подключения смартфона и подзарядки самого пауэрбанка. Причем это не отдельный кабель, Lightning стали частью портативного аккумулятора.

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Заявлена поддержка Apple PD 20 Вт, которой достаточно для того, чтобы за полчаса зарядить iPhone 12 на 50%. Кстати ровно столько смартфон проведет у розетки, если его заряжать, используя зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки.

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В свободную продажу IDMIX P10 Pro еще не поступил. Он доступен только на краудфандинговой площадке компании Youpin, где его предлагают на $31, что достаточно недешево как для пауэрбанка.

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Источник: gizmochina