Xiaomi создала портативный аккумулятор специально для iPhone c Lightning
iPhone предлагают заряжать при помощи пауэрбанка от Xiaomi
У Xiaomi почти все отлично. Ее продукты в топах продаж, интерес потребителей к ее гаджетам высок, она впервые в своей истории вошла в тройку крупнейших смартфоностроителей и неплохо зарабатывает на своих продуктах. Несмотря на высокий темп развития, Xiaomi далеко до Apple, которую она «спит и видит» как обойти. А пока заветная мечта не осуществима, почему бы не заработать на популярности iPhone?
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Китайская компания не увидела ничего постыдного в том, чтобы выпустить внешний аккумулятор специально для iPhone 12. Новинка получила замысловатое название IDMIX P10 Pro, и ее емкость составила 10000 мАч. А этого остаточно, чтобы «дозаправить» iPhone 12 трижды от 0 до 100%. Конечно же, тут предложили парочку коннекторов Lightning-USB-C для подключения смартфона и подзарядки самого пауэрбанка. Причем это не отдельный кабель, Lightning стали частью портативного аккумулятора.
Заявлена поддержка Apple PD 20 Вт, которой достаточно для того, чтобы за полчаса зарядить iPhone 12 на 50%. Кстати ровно столько смартфон проведет у розетки, если его заряжать, используя зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки.
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В свободную продажу IDMIX P10 Pro еще не поступил. Он доступен только на краудфандинговой площадке компании Youpin, где его предлагают на $31, что достаточно недешево как для пауэрбанка.
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Источник: gizmochina
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